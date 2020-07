I Saldi in Lombardia anticipati al 25 luglio: la scelta della Regione

Spostato dall’1 agosto al 25 luglio l’inizio dei Saldi estivi in Lombardia

La Regione: “Scelta per dare nuovo impulso alle attività commerciali in sofferenza”

LECCO – L’inizio dei saldi in Lombardia è stato anticipato a sabato 25 luglio. Lo stabilisce una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli.

“Una decisione – commenta il governatore Attilio Fontana – che va nella direzione di dare un nuovo impulso alle attività commerciali che tanto hanno sofferto durante il lockdown. Allo stesso tempo, offriamo un’opportunità di risparmio per i cittadini che decidono di fare acquisti”.

L’anticipo dei saldi si è reso possibile in virtù della decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 7 maggio che “ha rimesso alla valutazione delle singole Regioni, l’eventuale anticipo rispetto alla data del 1° agosto, in relazione alla situazione economica derivante dal Covid-19 che ha colpito in modo diverso le Regioni”.

“Il percorso che ha portato alla decisione di anticipare i saldi – spiega l’assessore Mattinzoli – nasce da sollecitazioni scaturite da un confronto serrato con le categorie. La strada del dialogo è sempre stata e continuerà a essere alla base del rapporto tra la nostra Giunta e le associazioni di settore”.