Il 3, 4 e 5 ottobre a Lariofiere la 1^ edizione di Como Tatoo Convention

ERBA – Olcelli Farmaceutici, azienda farmaceutica operante nel settore dal 1944, presenta un evento unico: la prima edizione della Como Tattoo Convention®, tre giorni in cui potersi immergere nel mondo dei tatuaggi e non solo, un evento imperdibile, un laboratorio creativo dove l’arte del tatuaggio verrà espressa e valorizzata in ogni sua forma.

A corollario della Convention vi saranno spettacoli musicali, talk di esperti del settore provenienti da diverse parti del mondo, arte e cultura. Sotto la direzione artistica di Mirko Zona (in arte mirkozonart), affermato tattoo artist di Como, la Como Tattoo Convention®, sarà un appuntamento unico che unisce creatività, arte ed intrattenimento in un contesto innovativo e suggestivo a due passi dal Lago di Como. Mirko Zona contribuirà a creare un ambiente con il giusto bilancio tra professionalità e divertimento, tutto ciò che un artista cerca.

Fra i protagonisti della prima edizione della Como Tattoo Convention® spicca il lecchese Bruno Valsecchi, noto piercer professionista e fondatore dell’Associazione Italiana Piercer Professionisti (AIPF). Consulente per riviste specializzate come Pierced, Tattoo Life e Tattoo Italia, è stato anche co-fondatore di APTPI, la prima associazione italiana di Piercer e Tatuatori Professionisti, contribuendo a definire standard di eccellenza per il settore. Con oltre 30 anni di esperienza, Bruno è una figura di riferimento nel mondo della body art e ha sviluppato procedure innovative e promosso la cultura del piercing, della body modification e della body suspension. La sua professionalità, passione e competenza non solo valorizzeranno in modo significativo l’evento, ma offriranno ai partecipanti un contributo unico, rendendo la prima edizione della Como Tattoo Convention® un appuntamento imperdibile. I prossimi 3, 4 e 5 ottobre presso il Centro espositivo Lario Fiere a Erba tatuatori e non solo potranno mostrare al pubblico le loro tecniche.

L’intento primario degli organizzatori è valorizzare il talento incredibile degli artisti, portare un concept unico e nuovo sul territorio comasco, promuovendo l’arte in tutte le sue forme, la creatività e valorizzando anche un territorio, quale quello comasco, a livello nazionale ed internazionale. I partecipanti potranno immergersi in un vero e proprio laboratorio creativo, dove l’arte sarà protagonista assoluta, celebrata e valorizzata in tutte le sue forme.

Obiettivo della Como Tattoo Convention®, promuovere l’arte in tutte le sue espressioni attraverso un laboratorio creativo unico nel suo genere e dove i visitatori potranno immergersi in esperienze coinvolgenti, divertirsi e partecipare ad un evento pensato per celebrare la diversità, l’inclusione. Fra le guest stars: Renée La Bulgara, dj simbolo del girl empowerment e Lars Krutak, conosciuto a livello internazionale per i suoi studi e documentari sulle antiche tradizioni del tatuaggio e tanti altri. La Como Tattoo Convention® non sarà solo un evento per coloro che già sono tatuati e vogliono incontrare tatuatori da ogni dove, ma anche per coloro che si vogliono avvicinare a questo interessante mondo. Verrà offerto un servizio di stencil, grazie al quale i partecipanti potranno visualizzare sul proprio corpo i possibili tatuaggi ancor prima di farli e nel contempo essere supportati dall’esperienza e dal confronto diretto con tatuatori esperti che potranno guidarli e aiutarli a decidere se realizzare un tatuaggio. I premi dei vari contest per i tatuatori saranno creati da Filippo Borella, artista e scultore del territorio comasco con una formazione in architettura e con una carriera arricchita da numerose mostre personali e collettive.

Inoltre, accanto ai talentuosi tatuatori provenienti da ogni angolo del mondo, saranno ospiti artisti locali specializzati nelle sculture in legno e argilla, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza creativa. Uno degli obiettivi principali dell’evento è quello di dare spazio al talento emergente, con un focus particolare sui giovani artisti. Per questo motivo, saranno coinvolti studenti provenienti dai licei artistici locali e dalle scuole internazionali del fumetto e del tatuaggio, che avranno l’opportunità di partecipare a workshop creativi. In questi laboratori, i giovani artisti potranno esprimere la propria visione e creatività, con la possibilità di essere premiati per i migliori lavori realizzati. La Como Tattoo Convention® è pensata per promuovere la crescita culturale e artistica del territorio comasco, offrendo un ambiente inclusivo e stimolante per tutti, dai professionisti ai nuovi appassionati del tatuaggio. Ogni angolo dell’evento sarà un’opportunità per celebrare l’arte in tutte le sue sfaccettature e per supportare le nuove generazioni di artisti.