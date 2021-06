Approvato il bilancio consultivo 2020 della Camera di Commercio Como-Lecco

Nell’anno del Covid, 5 milioni di euro per bandi destinati alle imprese

LECCO – Il Consiglio della Camera di Commercio di Como-Lecco ha approvato lunedì pomeriggio all’unanimità il bilancio consuntivo 2020, anno caratterizzato da un impegno straordinario dell’Ente a sostegno dell’intero sistema economico lariano gravemente segnato dagli effetti della pandemia e dalle conseguenti misure adottate dalle autorità governative e regionali per il suo contenimento.

La Giunta e il Consiglio hanno condiviso e approvato in corso d’anno l’assunzione di un impegno economico straordinario di supporto all’economia locale. Il volume complessivo degli interventi economici realizzati si è infatti attestato a consuntivo sul valore di 5.630.000,00 di euro, quasi 5 milioni dei quali destinati al finanziamento di specifici bandi di contribuzione diretta che hanno registrato la partecipazione di oltre 1.400 imprese lariane.

Le iniziative messe in campo hanno avuto principalmente a tema il sostegno al credito per esigenze di liquidità, la sanificazione e la sicurezza nello svolgimento delle attività, l’innovazione/digitalizzazione, l’implementazione dell’e-commerce, la formazione professionale, la sostenibilità.

Non meno importanti sono risultate le risorse, oltre 300.000,00 euro, rese disponibili per la realizzazione di iniziative progettuali proposte da soggetti terzi, sostenute in ragione di una verificata capacità di generare positive ricadute sul territorio.

Parimenti decisivo è stato nell’anno il ruolo di coordinamento garantito attraverso l’animazione dei due Tavoli territoriali per la Competitività e la costituzione della Consulta Lariana, luogo quest’ultimo di confronto e condivisione delle tematiche di area vasta ritenute strategiche nella prospettiva della ripartenza e del futuro sviluppo.

“La Camera di Commercio di Como-Lecco – evidenzia il presidente Marco Galimberti – ha inteso rispondere alle esigenze straordinarie espresse dalle nostre imprese, definendo e realizzando un programma di interventi economicamente impegnativo, anche attingendo alle sue risorse patrimonializzate. Pur tuttavia il risultato dell’esercizio, consapevolmente e volutamente preventivato di segno negativo, si è all’esito manifestato inferiore nel disavanzo a quanto previsto”.

“Importante in questo senso – ha aggiunto Galimberti – è stata certamente la capacità di intercettare a vantaggio delle imprese lariane risorse apportate da altri soggetti, in particolare quelle di Regione Lombardia nel contesto di iniziative di sistema. L’approvazione unanime del Consiglio camerale al bilancio 2020 testimonia condivisione, apprezzamento per l’impegno comune e convinta unità di intenti, componenti fondamentali che occorre mantenere per assicurare al nostro sistema economico prospettive di crescita e di sviluppo”.