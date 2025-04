Il comparto agroalimentare lariano, il report della Camera di Commercio

Cresce il numero degli addetti a fronte di una lieve contrazione delle imprese

LECCO – In occasione dell’apertura della Mostra Agrinatura 2025, che si terrà a Lariofiere dal 1 al 4 maggio 2025, la Camera di Commercio ha condiviso l’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica sull’andamento del comparto agroalimentare nell’area lariana.

A fine 2024, le imprese agroalimentari attive nel territorio comasco e lecchese sono 3.359, pari al 5,2% del totale, con oltre 10.000 addetti impiegati nel settore (3,3% del totale degli occupati). Il numero degli addetti è cresciuto del 9,3% rispetto al 2016, a fronte di una lieve contrazione del numero di imprese.

Il comparto agroalimentare si distingue anche per la sua crescente apertura ai mercati esteri: l’export lariano del settore ha raggiunto nel 2024 un valore di quasi un miliardo di euro (+16,8% rispetto al 2023), con ottime performance sia per Como (+15,5%) che per Lecco (+18,3%). Il settore rappresenta oggi il 7,8% dell’export totale dell’area. Anche le importazioni sono in forte crescita (+19,6%), segnale della vivacità e dell’interconnessione delle nostre imprese con le filiere globali.

QUI IL REPORT COMPLETO