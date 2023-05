Tre lecchesi nuovi Maestri del Lavoro 2023

Sono Rosella Maria Cortesi (RxPack Srl), Patrizia Guaitani (IBM Italia Spa) e Fabio Spreafico (Elettrosystem Srl)

La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà a dicembre a Milano

LECCO – Il Consolato di Como e Lecco della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro ha accolto oggi, sabato, gli undici nuovi Maestri del Lavoro 2023 nominati dal Ministero. Tre di loro sono lecchesi: Rosella Maria Cortesi (Civate), Patrizia Guaitani (Lomagna) e Fabio Spreafico (Castello di Brianza).

Un momento sentito e importante, come sottolineato dal Console Silvio Ghislanzoni durante l’incontro che si è svolto a Lariofiere alla presenza dei membri del direttivo delle due Province.

“La cerimonia ufficiale di conferimento del titolo Maestri del Lavoro si terrà il prossimo 5 dicembre a Milano – ha detto Ghislanzoni – ma quest’oggi abbiamo voluto incontrare i nostri nuovi soci, che portano il Consolato di Como e Lecco ad una quota totale di 241”.

Ai nominati sono stati consegnati la tessera, la spilla dei Maestri del Lavoro e un piccolo omaggio, dopo di che hanno preso parola per presentarsi brevemente e raccontare la loro esperienza.

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”. La decorazione è conferita con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per quelle riservate ai lavoratori all’estero, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri. La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più Aziende e che si siano particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale, abbiano migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione, abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza su lavoro e, infine, si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

Di seguito l’elenco dei nuovi Maestri del Lavoro 2023 per le province di Como e Lecco: Andrea Bianchi di Senna Comasco (Leonardo Spa), Rosella Maria Cortesi di Civate (RxPack Srl), Alessandra Frangi di Villa Guardia (Tessitura Tele Meccaniche Rossi Srl), Paola Maria Gallieni di Albavilla (Gruppo Pontiggia Srl), Mirko Gasparini di Bizzarone (Tessitura Tele Meccaniche Rossi Srl), Sergio Giardino di Cernobbio (SOAG Europe SA), Patrizia Guaitani di Lomagna (IBM Italia Spa), Cinzia Licandro di Como (Italfarmaco Spa), Luigi Piazza di Appiano Gentile (Argoclima Spa), Dante Spreafico di Valbrona (Monzesi Srl), Fabio Spreafico di Castello Brianza (Elettrosystem Srl).

GALLERIA FOTOGRAFICA