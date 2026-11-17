Incontro promosso da Confcommercio Lecco e Fimaa Lecco

LECCO – Nuovo appuntamento formativo targato Confcommercio Lecco e Fimaa Lecco. Il corso “Il Dna di un affare immobiliare”, in calendario giovedì 3 dicembre dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, offre agli agenti immobiliari strumenti pratici per comprendere il trattamento fiscale delle compravendite, analizzare costi e ricavi e stimare la redditività di un investimento. Attraverso esempi concreti e un laboratorio operativo, i partecipanti potranno acquisire un metodo di valutazione utile per supportare i propri clienti nelle scelte immobiliari. Docente del corso sarà Matteo Senna, commercialista, revisore legale e CTU per la valutazione degli immobili. Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 23 novembre compilando l’apposito form. E’ previsto un rimborso dell’80% delle quote versate per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo; se i dipendenti decidono di iscriversi autonomamente al corso, potranno richiedere direttamente il rimborso qualora sostengano personalmente il costo.

“Con questo nuovo corso diamo continuità al percorso di professionalizzazione portato avanti da Fimaa Lecco – evidenzia il vicepresidente di Fimaa Lecco e referente formativo della categoria, Michele Bonaventura – L’appuntamento programmato per il prossimo 3 dicembre è particolarmente significativo perché andremo a trattare temi fondamentali per preparare al meglio le operazioni immobiliari. Si parlerà di due diligence, di verifica della convenienza dell’investimento e di business plan. L’obiettivo è di fornire all’agente immobiliare un quadro definito e accurato dell’operazione che sta seguendo, così da potere arrivare a proporre operazioni interessanti, convenienti e “facilmente comprensibili”. Vogliamo che i partecipanti acquisiscano competenze e skill nuove proponendosi così al proprio cliente con maggiore attrattività”.

Il programma del corso è il seguente:

MODULO 1 | Fiscalità diretta e indiretta delle operazioni immobiliari

Il trattamento fiscale delle compravendite e le differenze tra operazioni effettuate da privati e società.

Imposte indirette nelle compravendite: registro, IVA, ipotecarie e catastali.

Tassazione dei preliminari: caparre e acconti.

Agevolazioni prima casa, prezzo-valore e principali benefici fiscali.

Fiscalità diretta: redditi immobiliari e tassazione delle plusvalenze.

Differenze fiscali tra acquisto, detenzione e rivendita da privato o da società.

Cenni alle locazioni: IRPEF ordinaria e cedolare secca.

Incidenza della tassazione sulla convenienza complessiva dell’operazione.

Applicazione pratica: confronto del carico fiscale in differenti ipotesi di acquisto e rivendita.

MODULO 2 | Analisi economico-fiscale e valutazione della redditività

Costi di acquisizione: prezzo, imposte, notaio, intermediazione e spese accessorie.

Costi di ristrutturazione, manutenzione, gestione e commercializzazione.

Oneri finanziari e impatto del ricorso al credito bancario.

Convenienza fiscale ed economica dell’acquisto come privato o società.

Costo complessivo dell’investimento e valore di rivendita atteso.

Plusvalenza fiscale, margine operativo e utile netto dopo le imposte.

ROI, rendimento percentuale, margine e punto di pareggio.

Predisposizione del conto economico previsionale.

Applicazione pratica: prospetto economico semplificato per verificare la convenienza dell’investimento.

MODULO 3 | Laboratorio di due diligence economico-fiscale

Presentazione del caso e definizione delle ipotesi di investimento.

Costi di acquisto, capitale necessario, lavori e ulteriori oneri.

Prezzo di rivendita e ricavo atteso.

Confronto tra operazione svolta da privato e tramite società.

Costruzione del conto economico previsionale.

Margine netto, ROI e prezzo minimo di vendita.

Valutazione finale della sostenibilità e della convenienza.

Laboratorio operativo: costruzione guidata di un modello semplificato e riutilizzabile dagli associati FIMAA.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 23 novembre) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.