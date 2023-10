“Il Fiorista”: festa speciale per l’inaugurazione del nuovo negozio

Giornata speciale per la titolare Raffaella Beri

LECCO – Un pomeriggio di festa per inaugurare ufficialmente il nuovo negozio. Ieri, giovedì 5 ottobre, è stata una giornata speciale per Raffaella Beri, presidente del Gruppo Fioristi di Confcommercio Lecco, che ha aperto le porte della nuova sede de “Il Fiorista” in via Cairoli 61 a Lecco. Tanti affezionati clienti che la seguono da anni, tanti amici e tanti colleghi imprenditori hanno voluto passare per un saluto e un brindisi. La titolare e i presenti hanno anche ricevuto la benedizione da don Gian Maria Manzotti.

Tra le persone che hanno portato un saluto a Raffaella Beri, con a fianco sempre il marito Carlo Sala, anche tanti amici di Confcommercio Lecco, a partire dal presidente Antonio Peccati e dal direttore Alberto Riva. Ma sono passati per un saluto, tra gli altri, l’ex fiorista Marco Rusconi (che guidava il Gruppo dell’associazione di piazza Garibaldi prima di Raffaella Beri), il vicepresidente di Confcommercio Lecco Severino Beri, i consiglieri di Lucio Corti. Giulio Bonaiti, Roberto Tentori, Simona Bonaiti, Luca Spreafico il presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani.

Raffaella Beri ha iniziato la sua attività nel 2004, quando ha ritirato lo storico fiorista di piazza XX Settembre a Lecco, dove aveva iniziato dopo avere frequentato la Scuola di Agraria. Prima di arrivare nel nuovo spazio di via Cairoli 61, “Il Fiorista” è stato per sei anni in via Cattaneo.