Il Gruppo Giovani di Confindustria pronto per il quinto business trip, destinazione Catalogna

Il viaggio previsto dal 13 al 16 maggio

Un’importante opportunità di confronto e networking

LECCO – Quinta edizione per il Business Trip del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, che quest’anno farà tappa in Catalogna, con il viaggio previsto dal 13 al 16 maggio.

Diciotto i partecipanti complessivi alle giornate, scandite da un programma serrato con una serie di tour aziendali, incontri con associazioni di giovani imprenditori locali, visite presso centri di innovazione di Barcellona e del territorio limitrofo.

Nel dettaglio, le visite aziendali si terranno presso le imprese DFactory (Barcellona), Acebsa (Riudellots De La Selva, Girona), TEG Technologies Research and Development (Vilablareix, Girona), Megamo (Vilablareix, Girona), Applus+ Laboratories (Bellaterra, Barcellona) e Font Packaging Group (Barcellona).

Un’importante opportunità di confronto e networking sarà data dagli incontri con due associazioni locali – Círculo de Jóvenes Empresarios e Associació de Joves Empresaris de Catalunya -, oltre che con l’ente Cambra de Comerç de Girona.