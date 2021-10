Il lago di Como non mancherà alla Fiera del turismo di Rimini

Dal 13 al 15 ottobre 2021 il Lago di Como in “mostra” a Rimini

La Camera di Commercio al TTG Travel Experience

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco partecipa, con il supporto operativo di Lariofiere, al TTG Travel Experience il più importante marketplace del turismo in Italia in programma dal 13 al 15 ottobre 2021 a Rimini con l’obiettivo di promuovere la destinazione turistica Lago di Como.

TTG Travel Experience, giunta alla 58^ edizione, viene realizzata da IEG – Italian Exhibition Group, ed è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo e keyplayer delle principali aziende del comparto. Si svolge in contemporanea con SIA Hospitality Design – il Salone Internazionale dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor Style – il Salone B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor.

Il Lago di Como avrà a disposizione uno spazio presso l’area di Regione Lombardia, gestita da Explora S.p.A, dove sarà possibile incontrare buyer nazionali ed internazionali: si contano 15 appuntamenti in presenza già fissati durante l’apertura della fiera, a cui se ne aggiungono ulteriori 10 da remoto che si svolgeranno a partire dal 18 ottobre. Sono inoltre già programmati 5 appuntamenti con giornalisti stranieri e un incontro speciale con la casa editrice “Lonely Planet”.

“All’agenda già fissata si affiancherà poi un intenso lavoro di networking in loco finalizzato a creare occasioni di confronto e collaborazione utili per leggere le nuove tendenze e individuare nuove strategie – spiegano dalla Camera di Commercio – L’evento segna un ritorno alla normalità per le fiere di settore dopo lo stop di oltre un anno, con il valore aggiunto di poter sfruttare anche la modalità virtuale e interagire con facilità con gli operatori esteri che, per le limitazioni di natura sanitaria ancora vigenti, non possono raggiungere l’Europa”.