Il Lions Club Lecco Host in visita al gruppo Gimoka

Trasferta in Valtellina martedì scorso per i soci del Lions Club Lecco Host

Il gruppo Gimoka è nato a Lecco 40 anni fa ed è il secondo torrefattore in Italia

LECCO – Martedì 10 maggio il Lions Club Lecco Host ha fatto visita al Gruppo Gimoka, su invito del fondatore e presidente del gruppo, nonché socio del club Ivan Padelli.

Il Gruppo Gimoka vanta di essere il secondo torrefattore in Italia, con una produzione di 4.000.000 capsule al giorno e 3 siti produttivi.

I soci hanno potuto visitare i tre plant presenti ad Andalo Valtellina e hanno potuto scoprire il processo di torrefazione del caffè: dalla tostatura al controllo, dalla macinatura al confezionamento. Durante il tour, Gianpaolo Arpe, direttore commerciale del Gruppo Gimoka, ha illustrato ai presenti i valori del gruppo quali: l’attenzione per la qualità; gli investimenti in infrastrutture, logistica ed expertise; un forte orientamento al cliente; la scelta di offrire una vasta gamma di prodotti e il massimo focus sulle procedure.

Il Gruppo Gimoka è attento alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare tramite il riutilizzo dei materiali in successivi cicli produttivi riducendo al massimo gli sprechi, il ricorso alle fonti di energia rinnovabili e alla promozione di soluzioni di prodotti compostabili.

Gianpaolo Arpe ha inoltre spiegato come l’azienda sia profondamente ancorata al territorio: il gruppo Gimoka é stato fondato a Lecco 40 anni fa e negli anni é cresciuto sia nel mercato nazionale sia in quello internazionale, diventando oggi una delle migliori compagnie di torrefazione italiane del caffè.

La parola é poi passata a Walter Panetta, AD di DAI (Sogedai spa) azienda leader nel settore del vending italiano, Il quale ha illustrato ai soci i punti forti dell’azienda nel processo di distribuzione del caffè.

Giuseppe Manzoni, presidente del Lions Club Lecco Host, ha ricordato l’importanza di avere imprenditori di valore all’interno del nostro territorio, ringraziando il socio Ivan Padelli per l’invito e per il suo prezioso lavoro.

In risposta, il presidente del Gruppo Gimoka ha ricordato come la Valtellina sia ricca di importanti aziende nel settore agroalimentare e ha invitato i soci ad una riflessione sull’importanza dei rapporti e della scelta di buoni collaboratori per lo sviluppo di grandi progetti.