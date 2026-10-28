“Il movimento inconscio del corpo”: a Lecco l’evento FIMAA Donne

Appuntamento martedì 10 novembre alle 10 nella sede di Confcommercio in piazza Garibaldi

L’incontro rappresenta una nuova tappa di “Women on Board”

LECCO – Il Gruppo Donne di Fimaa Italia, in collaborazione con Fimaa Lecco, ha organizzato il convegno dal titolo “Il movimento inconscio del corpo”, in calendario martedì 10 novembre dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

In apertura dei lavori sono previsti i saluti istituzionali di Matteo Zambaldo, presidente di Fimaa Lecco, di Linda Davighi, membro della Giunta esecutiva di Fimaa Italia e di Sonia Costanzo, componente del Comitato di Coordinamento del Gruppo Donne di Fimaa Italia e imprenditrice associata a Fimaa Lecco. A seguire è previsto l’intervento della relatrice Elena Costa, coordinatrice del Comitato di Coordinamento del Gruppo Donne di Fimaa Italia.

“Sono davvero contenta che sia Lecco a ospitare questa nuova tappa del percorso di crescita professionale voluto dal Gruppo Donne di Fimaa Italia per valorizzare la nostra rete e farci conoscere nei territori – evidenzia Sonia Costanzo, agente immobiliare lecchese nell’Esecutivo nazionale del Gruppo Donne di Fimaa Italia dallo scorso febbraio -. Si tratta dell’appuntamento organizzato nel Nord Italia, dopo quello di Bologna per il Centro del 27 ottobre. L’incontro del 10 novembre sarà dedicato al ruolo della comunicazione non verbale nelle relazioni personali e professionali. E’ una proposta rivolta non solo alle donne, perché pensiamo possa essere un’opportunità preziosa per tutti quella di riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’osservazione. Si tratta di strumenti preziosi anche nei rapporti con clienti e colleghi”.

Alla base dell’evento c’è infatti la consapevolezza che il corpo comunichi anche nel silenzio: gesti, postura ed espressioni possono offrire elementi utili per comprendere meglio l’interlocutore.

Al termine dell’incontro – che rappresenta una nuova tappa di “Women on Board”, il percorso del Gruppo Donne di Fimaa Italia dedicato alla crescita professionale, alla condivisione delle conoscenze e alla valorizzazione delle relazioni – sono previsti aperitivo e networking. L’evento è aperto a tutti gli interessati. Per partecipare è possibile iscriversi al seguente link: https://bit.ly/eventoFimaaDonne.