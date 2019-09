Passaggio generazionale: come affrontare il ricambio di titolari e clienti

Proposta innovativa nei corsi di Confcommercio Lecco

Iscrizioni entro l’1 ottobre, rimborso al 100% per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Il passaggio generazionale è da sempre un momento chiave nella vita di una impresa ed è fonte di timori e preoccupazioni: ereditare l’attività dai genitori o, dall’altra parte, pensare di passare il testimone ai figli sono fasi da gestire al meglio. Ma per un negozio c’è un’altro passaggio da non sottovalutare, quello della clientela che vede (e vedrà sempre più) cambiare le proprie esigenze in modo vorticoso.

Per aiutare a gestire questo aspetto il Cat Unione Lecco Srl (società di consulenza e formazione di Confcommercio Lecco) propone il corso “Il passaggio generazionale dalla proprietà ai clienti” che ha proprio l’obiettivo di affrontare queste due facce della stessa medaglia per garantire continuità e business all’impresa.

Da un lato lo scambio di esperienze e dei vissuti, ma anche il confronto tra le diverse conoscenze e competenze, rappresenta un’opportunità da sfruttare al meglio. Dall’altro l’evoluzione della clientela, con i cambiamenti dei gusti e delle tendenze d’acquisto dei consumatori, rende fondamentale comprendere il mercato e fidelizzare nuovi clienti sviluppando moderne pratiche commerciali.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 16 ore, si svolgerà il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 nelle seguenti date: 9-16-23-30 ottobre. Le iscrizioni vanno effettuate entro martedì 1 ottobre: per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo il corso viene rimborsato al 100%.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911; email – formazione@ascom.lecco.it.