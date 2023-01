Il Pnrr ‘sposa’ il Teleriscaldamento: ottenuti 12 milioni di contributi

Il progetto lecchese premiato con importanti finanziamenti erogati dal Pnrr

Crippa: “Riconosciuta l’eccellenza dell’operazione e la lungimiranza degli enti”

LECCO / VALMADRERA – Quasi 12 milioni di euro: è la mole di finanziamenti che saranno stanziati dal PNRR in favore del teleriscaldamento in fase di realizzazione nei comuni di Lecco, Valmadrera e Malgrate.

Il progetto lecchese, che per anni ha acceso la discussione e lo scontro con le realtà ambientaliste del territorio, ha infatti ottenuto l’importante contributo vedendone riconosciuta l’importanza. “La comunicazione ufficiale è giunta nei giorni scorsi e costituisce un ulteriore riconoscimento della qualità dell’operazione, improntata all’efficienza e alla sostenibilità ambientale” spiegano da Acinque Energy Green, la società creata da Acinque e Silea per coordinare la realizzazione dell’opera e per la sua futura gestione.

Un intervento da 49 milioni di euro a carico dell’allora Varese Risorse (oggi Acinque Tecnologie) quale vincitore del bando di gara di Silea per la realizzazione degli impianti necessari in Silea e al Caleotto e per i 16 km di rete di distribuzione che si snoderanno nei tre comuni (5 km Valmadrera, 3 km Malgrate e 8 Km Lecco).

“Il progetto – spiegano dalla società – è risultato fra i migliori d’Italia in una delle specifiche graduatorie del piano. Le iniziative finanziabili nella specifica graduatoria degli investimenti senza soglia, infatti, hanno totalizzato un punteggio minimo di 75, mentre l’iniziativa messa a terra da Acinque Energy Greenway ha conseguito un punteggio pari a 85. L’elevato indice è dovuto al fatto che l’iniziativa, la cui realizzazione è stata avviata nelle scorse settimane, risponde ai requisiti chiave del provvedimento: tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate stimate in 100.000 nell’arco della concessione (33 anni), percentuale di recupero termico circa 35 Gwh/anno; tempi di attuazione certi e brevi; rapporto investimenti / benefici”.

“L’ammissione ai finanziamenti avvalora l’eccellenza di un’operazione che prospetta autonomia energetica per i nostri territori grazie ad un’infrastruttura all’avanguardia che, alimentata dal recupero di fonti altrimenti disperse, contribuisce sia alla riduzione delle emissioni inquinanti sia all’efficientamento delle risorse – ha sottolineato Maurizio Crippa, presidente di Acinque Energy Greenway -. È stata riconosciuta e premiata la lungimiranza di Silea, ente concedente e partecipante per il 30% alla società di progetto, dei comuni di Lecco, Malgrate, Valmadrera e degli amministratori locali che fin da subito hanno lavorato per un’infrastruttura sostenibile, in linea con le aspettative internazionali in materia di transizione ecologica“

“La misura del progetto nei complessi algoritmi di calcolo predisposti dal Ministero per il bando PNRR ha confermato la validità della nostra iniziativa ponendoci sul podio della graduatoria nazionale – ha ribadito il project manager di Acinque Energy Greenway, Fabio Fidanza – Grande è la nostra soddisfazione per il risultato conseguito a beneficio dei nostri territori. Ora sarà responsabilità di tutti gli stakeholder dare attuazione al progetto nei tempi previsti”.