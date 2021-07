Il soccorso stradale fa squadra: le esperienze di Lecco e Sondrio

Soccorritori stradali riuniti in Consorzio sia in provincia di Lecco che in Valtellina

“Così riusciamo a coprire tutto il territorio ed offrire un servizio h24”

LECCO / SONDRIO – L’unione fa la forza anche nel soccorso stradale: una formula sperimentata con successo da alcuni anni nel lecchese con il Consorzio Soccorso Lariano Veicoli e dal 2020 anche nel sondriese con la nascita dell’Autosoccorso Consorzio Valtellina.

Sono sette gli operatori su tutta la provincia di Lecco che hanno deciso di fare rete, altrettanti nel sondriese, coordinandosi nel servizio e istituendo un numero verde distinto per entrambi i territori che gestisce le chiamate di soccorso, indirizzandole al soccorritore stradale disponibile, garantendo così maggiore capillarità e tempestività negli interventi.

“In passato vi era già una collaborazione positiva con i colleghi ma nel 2015 abbiamo deciso di formalizzarla e strutturarla, dando vita al consorzio, in piena attività dal 2017 – spiega la presidente lecchese Flora Scaccabarozzi – questo ci ha permesso di offrire un servizio che, singolarmente, nessuno avrebbe potuto supplire”.

Una sinergia che coinvolge ogni aspetto del mestiere: dal soccorso alla riparazione dei veicoli, dal noleggio alla messa a disposizione di veicoli sostitutivi per consentire agli automobilisti di proseguire il proprio viaggio.

Il Consorzio garantisce la professionalità dei propri operatori, tutti regolarmente autorizzati e iscritti alla Prefettura, e dispone dell’abilitazione a custode giudiziario per i mezzi posti sotto sequestro dell’autorità giudiziaria.

Strade più sicure con il ripristino post-incidente

Nel 2019 nel lecchese ha preso il via anche l’attività di ripristino stradale post-incidente, ovvero di pulizia della carreggiata stradale dal materiale e dai liquidi rimasti sull’asfalto dopo un sinistro stradale.

La pulizia avviene tramite un mezzo speciale in dotazione al Consorzio, un furgone con idropulitrice in grado di rimuovere e smaltire anche le tracce di olio che l’asfalto potrebbe assorbire e rilasciare successivamente in caso di pioggia, creando pericolo alla sicurezza stradale e all’ambiente.

“E’ stata una novità importante – sottolinea Flora Scaccabarozzi – che va a completare l’intervento di soccorso, garantendo oltre al recupero della vettura anche il ripristino delle condizioni di sicurezza per gli altri utenti della strada. Siamo ormai un punto di rifermento importante, non solo per i privati cittadini ma anche per le forze dell’ordine”.

Nel 2019 sono stati oltre mille gli interventi di ripristino post-incidente effettuati dal Consorzio in provincia di Lecco, ben 14 mila gli interventi di soccorso stradale effettuati nello stesso anno.

Da Lecco alla Valtellina, la nascita del nuovo Consorzio

L’anno successivo, il 2020, questo ‘format’ è stato replicato anche nel sondriese con la costituzione dell’Autosoccorso Consorzio Valtellina:

“Sull’esempio del Consorzio Lariano e su consiglio di Fiorella Lanfranchi, che aveva già vissuto l’esperienza del consorzio lecchese, abbiamo deciso di tentare la stessa formula anche sul nostro territorio e sta dando i suoi frutti – spiega Pierino Pini, presidente del consorzio valtellinese – i sette operatori che ne fanno parte coprono tutto il territorio della Valtellina, da Livigno a Chiavenna e diamo un servizio sulle 24 ore per tutta la provincia”.

Anche nel sondriese è stato attivato il ripristino stradale post incidente: “Abbiamo una convenzione con un’impresa di Bologna, la Zini srl, che ci consente di effettuare anche questa attività – aggiunge il presidente Pini – è un servizio importante e utile anche per le amministrazioni comunali, perché possiamo garantire direttamente con il nostro personale la messa in sicurezza stradale”.

Informazioni e numeri utili

CONSORZIO SOCCORSO LARIANO VEICOLI

Numero verde: 800.411.288

Ne fanno parte:

Carrozzeria Schiavetti Ivan – Primaluna

Lanfranchi Srl – Lecco

Autoriparazioni F.lli Rusconi – Valmadrera

M2 Auto Sas – Molteno

Carrozzeria F.lli Turati – Oggiono

Casati P.I. Massimo – Merate (mezzi pesanti)

Carrozzeria Scaccabarozzi F.lli – Santa Maria Hoé

AUTOSOCCORSO CONSORZIO VALTELLINA

Numero verde: 800.587.371

Ne fanno parte: