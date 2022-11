All’auditorium dell’associazione, la presentazione del libro di Alessandra Selmi

Approfonditi la storia sul villaggio operaio di Crespi d’Adda, progetto all’avanguardia e base del welfare odierno, nonché il vissuto della famiglia che l’ha ideato

LECCO – Una famiglia, un’azienda, una storia. E un territorio, su cui è sorto un villaggio divenuto patrimonio Unesco, rimasto dopo oltre 150 anni a testimoniare un modello di imprenditorialità che ha dato inizio a quello che oggi viene chiamato welfare. C’è tutto questo dietro al romanzo “Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi”, fatica di Alessandra Selmi, che personalmente lo presenterà nell’auditorium di Api Lecco Sondrio, organizzatore dell’evento in collaborazione con la Libreria Volante.

Nell’opera, uno spaccato sulla vita della famiglia Crespi, ideatori e realizzatori del villaggio operaio di Crespi d’Adda al tramonto dell’Ottocento. Nel racconto, approfondito e discusso martedì 15 novembre alle ore 18, saranno narrati non solo gli imprenditori che hanno dato vita a una nuova visione economica, ma anche cinquant’anni di storia italiana.

“Appena saputo della pubblicazione di questo romanzo – spiega il presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori – abbiamo cercato di portare qui l’autrice per presentarlo, principalmente per due motivi: per l’incredibile storia e idea che sta alla base della nascita di Crespi d’Adda, della visione all’avanguardia del suo inventore Cristoforo Crespi che, come imprenditori, ci ha sempre affascinato; e per la vicinanza geografica che abbiamo con questo luogo. Leggere il romanzo di Selmi, per chi abita così vicino e quei posti li conosce quasi a memoria, è come sentirsi a casa. Oggi molte nostre aziende fanno del welfare, naturale conseguenza di quanto realizzato a Crespi d’Adda due secoli fa”.

E proprio in un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda che Cristoforo Crespi vede il futuro, l’occasione per la sua famiglia di lasciare un segno indelebile nel mondo. Qui Crespi, figlio di un tengitt (tintore), farà sorgere un cotonificio all’avanguardia e un villaggio per gli operai. Un’opera mai vista in Italia, con una chiesa, una scuola, case accoglienti con giardino per lavoratori e dirigenti. Si giocherà tutto, Cristoforo, per realizzare il suo sogno. I soldi, la reputazione e anche il rapporto col fratello Benigno, ammaliato invece dalle sirene della nobiltà di Milano e dal prestigio di possedere un giornale: Il Corriere della Sera.

Durante la presentazione del volume nella sede di Api sarà possibile acquistare il libro e farlo firmare dall’autrice Alessandra Selmi. L’evento è aperto a tutti. Per riservare il proprio posto è consigliata la prenotazione compilando il form a questo link, oppure scrivendo a comunicazione@api.lecco.it, oppure info@lalibreriavolante.com.