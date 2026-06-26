Il sottosegretario regionale Mauro Piazza in visita a Confcommercio Lecco

Incontro con il presidente Fabio Dadati e il direttore Alberto Riva

Al centro del confronto i Distretti Urbani del Commercio e il tema del turismo

LECCO – I vertici di Confcommercio Lecco hanno incontrato, nella propria sede di Palazzo del Commercio, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza. Il confronto, a cui hanno preso parte il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, e il direttore dell’associazione Alberto Riva, si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 25 giugno.

“Ringraziamo il sottosegretario regionale Mauro Piazza per la sua presenza – sottolinea il presidente Fabio Dadati – Abbiamo parlato dei rapporti con la Regione e di tutto quanto concerne le attività commerciali, un terreno che da sempre vede il Pirellone protagonista di azioni mirate. In particolare, ci siamo soffermati su un tema a noi molto caro, quello del Distretti Urbani del Commercio, il cui bando è vicino alla scadenza. Durante il confronto abbiamo affrontato anche l’argomento centrale del turismo, così fondamentale per le nostre imprese e il nostro territorio, e di cultura, che per la nostra associazione rappresenta un elemento assolutamente distintivo e caratterizzante”.

“Siamo sicuri – conclude – che questo dialogo con il sottosegretario e con Regione Lombardia proseguirà anche nei prossimi mesi. E siamo altresì convinti che troveremo in Mauro Piazza un sostenitore autorevole delle istanze che stanno a cuore a Confcommercio Lecco”.