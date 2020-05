Il tour #RipartiLombardia comincia da Lecco e Como: “L’unione fa la forza’

Lunedì mattina a Lariofiere la prima tappa del tour dell’Ufficio di Presidenza di Regione che toccherà tutte le province lombarde

Tre ore di incontro con i rappresentanti del mondo economico e le istituzioni del lecchese e del comasco. Fermi: “Solo uniti raggiungeremo l’obiettivo”

ERBA – #RipartiLombardia: è questo il nome del tour, promosso dall’Ufficio dei Presidenza del Consiglio Regionale, attraverso le realtà provinciali lombarde per acquisire direttamente dal territorio una fotografia concreta e reale della situazione dei diversi settori economici e produttivi, con l’obiettivo di finalizzare il più possibile gli interventi legislativi e di indirizzo che dovranno caratterizzare la ripresa dopo l’avvio della Fase 2.

Il tour è cominciato dalle Province di Como e Lecco: questa mattina, presso il Centro Espositivo Lariofiere di Erba, il Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi e i membri dell’Ufficio di Presidenza hanno incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e produttive delle due province, le loro istituzioni e le parti sindacali.

Tre ore di incontro ‘proficue e positive’ come ha dichiarato Fermi al termine della riunione: “E’ stata la prima tappa e come tutte le prime tappe è stata anche un banco di prova. Sono molto soddisfatto, è stato un incontro produttivo, abbiamo ascoltato con attenzione tutti gli interventi. C’è molta consapevolezza, da parte di tutti, di aver superato il punto di non ritorno, di doversi rimettere in gioco, rivedendo i modelli organizzativi. Avevo chiesto ai relatori sincerità, così è stato, questo indica che lo spirito della nostra proposta è stato ben accolto, ora porteremo avanti il tour nelle altre Province con l’obiettivo di raccogliere le migliori idee e metterle in pratica, per ripartire alla grande, nel più breve tempo possibile”.

Unanimi le richieste emerse durante l’incontro, dalle diverse parti. Semplificazione, sicurezza, accesso immediato alla liquidità: “Quest’ultimo, in particolare, è un requisito fondamentale per ripartire – ha commentato Dario Violi, Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – ci sono tante risorse, stanziate dalla Regione e dal Governo, ma non saranno sufficienti per tutte. Dobbiamo fare in modo di utilizzarle al meglio”.

Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, si è detto soddisfatto del lavoro di unione avviato dalle due province lariane: “Il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo ha certamente avuto il pregio di riavvicinare le province di Como e Lecco che stanno lavorando insieme. Sono convinto che condivisione sia indice di forza: abbiamo già un brand importante, distintivo, il Lago di Como, ma non si riduce tutto al turismo. Penso allo stile di vita, al manifatturiero, alle attività del nostro territorio. Insieme possiamo ripartire, con coraggio. Grazie all’Ufficio di presidenza del consiglio regionale per questa opportunità e per voler ascoltare il territorio”.

GALLERIA FOTOGRAFICA