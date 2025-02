Il valore della sostenibilità per le imprese artigiane: il Report di Confartigianato Lecco

Obiettivo Agenda 2030: supporto agli artigiani per una transizione sostenibile

Confartigianato Imprese Lecco ha pubblicato il suo primo Report di Sostenibilità, un documento strategico per guidare gli artigiani verso modelli di business sostenibili e innovativi

LECCO – La sostenibilità non è più un’opzione, ma una necessità per le imprese che vogliono competere e crescere in un mercato in evoluzione. Con questa consapevolezza, Confartigianato Imprese Lecco ha realizzato il primo Report di Sostenibilità, un documento che raccoglie dati, strategie e iniziative già in atto per portare avanti un’azione che, a 360 gradi, sia sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Un modo per ispirare gli artigiani nel percorso verso una crescita responsabile e innovativa, mettendo a disposizione le competenze dell’Associazione per supportarli.

Il report evidenzia tre pilastri fondamentali sui quali si basa l’impegno di Confartigianato Lecco.

🔹 Ambiente – L’efficienza energetica, la gestione responsabile delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale sono sempre più strategici. Il report fotografa lo stato attuale e individua soluzioni per rendere l’Associazione più sostenibile e meno esposta ai rincari energetici.

🔹 Sociale – Il benessere dei lavoratori e il legame con il territorio sono valori chiave per Confartigianato. Il documento analizza il welfare aziendale, le nuove forme di organizzazione del lavoro e le iniziative per rafforzare il ruolo sociale dell’Associazione.

🔹 Governance – Una gestione responsabile e trasparente è oggi una leva di competitività. Il report mette in luce l’importanza di adottare modelli organizzativi più strutturati e di rispondere alle nuove normative europee in materia di sostenibilità.

Il report rappresenta un punto di partenza per sviluppare azioni ancora più incisive nei prossimi anni. Confartigianato Imprese Lecco continuerà a promuovere iniziative dedicate alla sostenibilità, aiutando al contempo le aziende ad accedere a incentivi, formarsi su nuove normative e integrare modelli produttivi più efficienti.

Un futuro sostenibile è possibile. E con il giusto supporto, gli artigiani lecchesi possono esserne protagonisti.

Per leggere il Report di Sostenibilità e scoprire tutte le iniziative di Confartigianato Imprese Lecco, visita il sito ufficiale www.artigiani.lecco.it.