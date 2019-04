Silvia Negri: “Primi passi di una importante collaborazione”

Rapporti prioritari con le Associazioni, assistenza telefonica puntuale e trasparenza nell’impiego delle risorse economiche

LECCO – Continua l’impegno di Api Lecco per portare ai vertici Conai le istanze delle Pmi soprattutto a seguito delle recenti novità introdotte sulla diversificazione del Contributo Ambientale CAC degli imballaggi in plastica.

Dopo l’incontro avvenuto a fine febbraio e i numerosi contatti successivi, Api Lecco è riuscita ad avviare una proficua collaborazione con i vertici Conai ottenendo, tra le altre cose, la possibilità di organizzare una assistenza telefonica che permetta, ove necessario, di mantenere un rapporto continuativo assegnando per esempio un numero di pratica.

“Durante l’incontro è stata inoltre ribadita l’importanza del ruolo delle Associazioni, tra cui Api Lecco, come interfaccia tra Conai e la pluralità delle aziende del territorio in modo da riuscire a divulgare al meglio e per tempo le finalità di eventuali nuovi controlli, le decisioni intraprese e le campagne attivate. In questo modo le aziende potranno comprendere meglio le motivazioni delle novità tecniche o procedurali introdotte e soprattutto trovare un supporto nell’associazione” ha dichiarato Silvia Negri, responsabile area ambiente e sicurezza di Api Lecco.

Tra i punti trattati durante l’incontro la richiesta di una maggiore trasparenza sull’impiego delle risorse economiche prelevate lungo la filiera degli utilizzatori di imballaggi, tramite i produttori e quali risultati il sistema ha conseguito grazie a queste risorse.

“È inoltre emerso che in tempi abbastanza recenti è stato necessario intensificare alcune procedure di verifica incrociata dei dati a causa del manifestarsi di comportamenti illegali da parte di soggetti che utilizzano il Conai per raccogliere risorse che poi non vengono effettivamente girate al Consorzio – ha continuato Silvia Negri – Per tutelare coloro che invece si stanno comportando correttamente, Conai ha ritenuto di irrigidire i controlli ma nel contempo di attivare procedure di autodenuncia più semplici, per coloro che si accorgano autonomamente di aver commesso inadempienze”.

Per maggiori informazioni contattare l’Api di Lecco allo 0341.282822.