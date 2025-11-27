Impianti sci. Dalle regione fioccano i soldi (1,8 milioni di euro) per l’innevamento

“Contribuiamo a spese di gestione per garantire sicurezza di piste e skilift”

LECCO – Un milione e 800mila euro in più per potenziare il bando Innevamento 2025, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alle località montane e al sistema neve, contribuendo alle spese dei gestori dei comprensori sciistici lombardi per la stagione invernale 2024/2025.

Lo comunica il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. “L’obiettivo – spiega Picchi – è sostenere la gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste innevate artificialmente, garantendo condizioni ottimali per l’avvio della stagione e la sicurezza degli sciatori”.

“Le risorse – aggiunge il sottosegretario – consentiranno di rispondere alle esigenze dei territori montani lombardi, dove la neve rappresenta un motore economico e sociale fondamentale. Sono state presentate 43 richieste di contributo da parte di gestori pubblici e privati di impianti e piste da sci con sistemi di innevamento artificiale nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio, e tutte le domande sono state finanziate”.

“Con questo intervento, Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto a sostegno delle località montane, riconoscendo il valore strategico del turismo invernale per l’economia e la vitalità del territorio. Gli impianti di risalita e le piste da sci non sono soltanto infrastrutture sportive, ma veri e propri presidi sociali e culturali, che garantiscono lavoro, accoglienza e promozione del territorio” sottolinea il sottosegretario.

Il contributo previsto dal Decreto n. 16061 dell’11 novembre 2025 sarà erogato in due tranche: la prima il 15 dicembre e la seconda entro febbraio 2026. Le risorse assegnate coprono una parte contenuta delle spese sostenute (meno del 15%), suddivise tra consumi energetici, carburante e approvvigionamento idrico.

Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL S.O. n. 47 del 18 novembre) e sul portale Bandi e Servizi, dove è possibile consultare l’elenco completo dei beneficiari ammessi.