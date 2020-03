“Imprenditori siate solidali”. La lettera aperta del presidente di Confartigianato

L’appello del presidente di Confartigianato Lecco, Daniele Riva

Fornitori da pagare e invito alle banche a non chiudere la liquidità

LECCO – In una lettera aperta, il presidente di Confartigianato Daniele Riva chiede agli imprenditori di non fare mancare la propria parte in queste difficili settimane. Alcune aziende hanno già avvisato i fornitori che rimanderanno i pagamenti, “ma cosa succederà se non pagherà nessuno?”. Il rischio, sottolinea Riva, è di peggiorare ulteriormente il contraccolpo economico.

La lettera:

“Caro collega imprenditore, credo che nessuno di noi abbia vissuto prima d’ora una fase della vita familiare e lavorativa come l’attuale.

Con questa lettera, colgo innanzitutto l’occasione per ringraziare coloro che in queste settimane sono in prima linea nella gestione dell’emergenza. Mi riferisco in particolar modo agli operatori sanitari impegnati per garantire la nostra salute, che è e resta il bene primario per la nostra Comunità.

Voglio inoltre rivolgere il mio pensiero anche a chi, in ambiti diversi, consente a medici e infermieri di svolgere la loro indispensabile missione e sostiene al contempo le necessità di famiglie e imprese.

In queste settimane ognuno di noi è stato chiamato a dare il proprio contributo per uscire da questa “battaglia”. Anche noi imprenditori, chiamati a un senso di responsabilità verso i nostri collaboratori e verso la società in cui operiamo.

A questo proposito vorrei condividere con te un pensiero che in questi giorni mi sta attanagliando: cosa succederà a fine mese relativamente a pagamenti e incassi?

In questi giorni, alcune imprese stanno avvisando i propri fornitori che, a causa del Covid 19, bloccheranno i pagamenti in attesa di capire meglio cosa succederà.

Ma ci immaginiamo le conseguenze se nessuno pagherà nessuno? Faccio allora appello alla serietà, alla solidarietà, al senso di comunità tra imprese e imprenditori affinché ciò non accada! Il rischio sarebbe quello di vanificare gli sforzi che il sistema economico sta mettendo in campo.

Chiediamo quindi al sistema bancario una pronta risposta affinché le imprese abbiano la liquidità necessaria per far sì che il sistema imprenditoriale, fatto per la maggior parte di piccole e medie imprese, regga in questa fase di fragilità e per non cadere nel pericoloso limbo “dei cattivi” della centrale rischi.

Rivolgiamoci alle Associazioni di categoria e ai loro sistemi di credito per l’aiuto prezioso che possono offrirci in questo momento. C’è bisogno di una forte e convinta azione di tutti i soggetti che hanno a cuore il nostro tessuto produttivo. Sono certo che solo con il contributo di tutti riusciremo a superare questa ora più buia”.

Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco