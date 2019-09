Imprese lariane: rallentano export e import, migliora la bilancia commerciale

Nel 1° semestre 2019 rallentano export e import delle imprese lariane

Migliora la bilancia commerciale che supera quota 2,2 miliardi di Euro

LECCO – Nel primo semestre 2019 il territorio lariano ha esportato merci per 5,1 miliardi di Euro (-3% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, contro il -0,2% regionale e il +2,7% nazionale). Le importazioni sono ammontate a circa 3 miliardi di Euro (-5,9%; Lombardia +0,3%; Italia +1,5%). Il saldo della bilancia commerciale continua ad essere positivo ed è in aumento.

Questi i alcuni dati della nota informativa “L’export e l’import lariano nel 1° semestre 2019” realizzata dall’osservatorio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

“Tenuto conto del rallentamento della dinamica del commercio internazionale legato tra l’altro all’introduzione di dazi incrociati, spicca il dato positivo della bilancia commerciale del territorio lariano: 2,2 miliardi di Euro di attivo nel primo semestre 2019, in crescita dell’1,3% rispetto al primo semestre 2018. Un valore che dice molto, specie se paragonato con il saldo regionale, in rosso (-4,7 miliardi di Euro) e in peggioramento (-6,9%)” commenta Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.

“Il calo dell’export lariano (5,1 miliardi, -3%) è stato più che compensato dalla riduzione dell’import (2,9 miliardi, -5,9%) – continua -. Una diminuzione delle tensioni tariffarie nei mercati globali darebbe una forte spinta alle aziende lariane, che ben sanno come sfruttare le leve dell’internazionalizzazione. La Camera di Commercio di Como-Lecco sarà al loro fianco per fornire assistenza, informazioni e servizi mirati, così da fare del ‘Made in Lario’ un’eccellenza sempre più riconosciuta nel mondo”.

L’EXPORT E L’IMPORT LARIANO NEL PRIMO SEMESTRE 2019