Imprese lariane: saldo negativo nel primo trimestre 2025, ma segnali di resilienza nei servizi

A Lecco le iscrizioni sono state 501 a fronte di 579 cessazioni

Il commercio si conferma il comparto più colpito con una perdita di 131 imprese. Il report della Camera di Commercio

LECCO/COMO – Nel primo trimestre del 2025, le province di Como e Lecco hanno registrato un saldo negativo tra nuove aperture e cessazioni di imprese. Secondo quanto riportato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, tra gennaio e marzo sono nate complessivamente 1.288 nuove attività, a fronte di 1.477 cessazioni, con un saldo negativo pari a 189 unità. Questo risultato si traduce in un tasso di crescita complessivo dello stock di imprese pari a -0,27%.

Analizzando i dati nel dettaglio, Como ha fatto registrare 787 nuove iscrizioni contro 898 chiusure, mentre a Lecco le iscrizioni sono state 501 a fronte di 579 cessazioni. In termini relativi, il calo è stato leggermente più marcato nella provincia comasca (-0,30%) rispetto a quella lecchese (-0,21%).

Come spesso accade nel primo trimestre dell’anno, il numero di cessazioni ha superato quello delle nuove aperture, ma il saldo negativo risulta leggermente peggiore rispetto allo stesso periodo del 2024. Alcuni settori produttivi risultano particolarmente in sofferenza. Tra questi, il commercio si conferma il comparto più colpito con una perdita di 131 imprese, seguito dalle costruzioni, che hanno visto una contrazione di 29 aziende. Anche l’agricoltura e il manifatturiero hanno subito cali, rispettivamente di 28 e 25 unità.

Non mancano tuttavia segnali positivi, in particolare nei servizi alle imprese, che mostrano una certa dinamicità. In settori come le attività professionali, scientifiche e tecniche, nonché i servizi di supporto alle aziende, si osservano infatti andamenti in crescita che attenuano l’impatto complessivo negativo.

Dal punto di vista delle forme giuridiche, si registra una tendenza alla maggiore strutturazione delle imprese. Le società di capitale sono le uniche a mostrare una crescita nel periodo considerato, con un incremento di 69 unità pari a un +0,61%. Al contrario, le ditte individuali, che rappresentano ancora la forma più diffusa sul territorio, hanno subito una diminuzione significativa, pari a 232 unità. In calo risultano anche le società di persone, con una flessione di 30 imprese, e le cosiddette “altre forme”, come consorzi e cooperative, che perdono 4 unità.

In conclusione, sebbene il bilancio del primo trimestre 2025 sia in territorio negativo, l’economia locale delle province di Como e Lecco mostra segnali di adattamento e resistenza. I settori innovativi e ad alto valore aggiunto, insieme alla crescente preferenza per strutture societarie più solide come le società di capitale, rappresentano elementi positivi in un contesto ancora complesso per comparti tradizionali come commercio, costruzioni e manifattura.

QUI IL REPORT COMPLETO