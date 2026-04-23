Hannover Messe 2026: il manifatturiero lecchese si presenta sui mercati internazionali

Otto aziende del comparto meccanico e manifatturiero protagoniste alla fiera internazionale grazie al progetto “Lombardia Mech-tech District”

Iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Confartigianato e Confapi e dal bando regionale per le fiere internazionali

LECCO – C’è anche una delegazione lecchese tra le protagoniste della Hannover Messe 2026, la principale fiera internazionale dedicata all’industria, all’innovazione tecnologica e alla manifattura avanzata, in corso ad Hannover, in Germania.

La partecipazione del gruppo di imprese del territorio, inserito in una collettiva che coinvolge anche realtà di Sondrio e Varese, è stata resa possibile grazie al lavoro congiunto di Confartigianato Imprese Lecco e Confapi Lecco Sondrio, attraverso la Rete Ufficio Estero e il supporto dell’Ufficio Bandi e Progetti speciali. Da questa collaborazione è nato il progetto “Lombardia Mech-tech District@Hannovermesse2026”, finanziato dal bando regionale dedicato alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese a fiere internazionali in forma aggregata, nell’ambito del Programma PR FESR 2021-2027.

Sono otto le aziende coinvolte, tutte attive nel comparto meccanico e manifatturiero: Bermec Precision, Cremonini, Frigerio Ettore, OMB, TER, insieme alle varesine Luoni Sistem, Valgan Seals e Vasconi. Imprese altamente specializzate che rappresentano un tessuto produttivo capace di competere sui mercati globali grazie a qualità, innovazione e flessibilità.

All’interno del Padiglione 17, area dedicata alla supply chain industriale e all’ingegneria, il gruppo si presenta con uno spazio espositivo condiviso di 128 metri quadrati, progettato per valorizzare sia l’identità del distretto sia le singole competenze aziendali.

La presenza alla Hannover Messe rappresenta un passaggio strategico per rafforzare le relazioni commerciali, aprire nuovi mercati e consolidare la competitività internazionale delle imprese coinvolte. La fiera tedesca richiama ogni anno oltre 120 mila visitatori qualificati da circa 150 Paesi e circa 4 mila espositori, confermandosi un punto di riferimento globale per il settore.

Nel corso della manifestazione, le aziende hanno ricevuto anche la visita del Console Generale d’Italia ad Hannover, Pietro Vaira, che si è fermato allo stand lombardo portando un segnale di attenzione istituzionale verso il sistema produttivo italiano all’estero.

“Questa esperienza dimostra quanto sia importante fare rete tra imprese e tra associazioni di rappresentanza – commenta il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva –. Il valore associativo si misura anche nella capacità di trasformare bisogni individuali in opportunità collettive, creando occasioni che da sole molte imprese faticherebbero a cogliere”. Riva sottolinea inoltre come la presenza in Germania rappresenti un’occasione per valorizzare una filiera manifatturiera radicata nel territorio, fatta di meccanica di precisione, componentistica e lavorazioni specialistiche, capace di mantenere competitivo il Made in Italy.

Sulla stessa linea il presidente di Confapi Lecco Sondrio, Enrico Vavassori: “La nostra presenza ad Hannover è la prova tangibile che le piccole e medie industrie del territorio non temono le sfide globali se supportate da una strategia comune”. Un risultato che, aggiunge, dimostra come la collaborazione tra associazioni e strumenti regionali possa trasformarsi in un vantaggio competitivo concreto per le imprese, chiamate a confrontarsi con i principali attori della manifattura internazionale.