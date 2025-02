Imprese metalmeccaniche lariane: Lecco leader in Lombardia e in Italia

In occasione di Fornitore Offresi il report della Camera di Commercio di Como-Lecco

Il comparto meccanico e meccatronico si conferma un pilastro dell’economia locale anche sui mercati internazionali

LECCO – In occasione della 16^ edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica, che prenderà ufficialmente il via domani (giovedì) a Lariofiere di Erba, l’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Como-Lecco ha elaborato il report “Le imprese metalmeccaniche lariane: demografia di impresa e addetti al 31 dicembre 2024; interscambio commerciale e congiuntura al 30 settembre 2024”.

Il comparto meccanico e meccatronico è un pilastro dell’economia locale, con oltre 4.000 imprese attive e più di 50.000 addetti. Grazie alla forte vocazione all’export, nel primo semestre del 2024 il settore ha raggiunto quasi 6 miliardi di euro di esportazioni, confermando il ruolo centrale delle aziende lariane sui mercati internazionali.

In occasione della manifestazione la Camera di Commercio, avvalendosi del supporto della sua azienda speciale Lario Sviluppo Impresa e della rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, ha organizzato per i prossimi 13 e 14 febbraio degli incontri B2B tra una selezionata una delegazione di buyer e gli espositori, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di business e rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Demografia di impresa al 31 dicembre 2024

A fine 2024, in Italia, le imprese metalmeccaniche attive risultano circa 176.000, con un’incidenza sul numero complessivo delle imprese pari al 3,5%. Alla medesima data le imprese attive in Lombardia sono circa 41.300, con un peso del 5,1% sul totale. Le imprese metalmeccaniche dell’area lariana a fine 2024 sono quasi 4.000 e rappresentano il 6,1%

del totale. Nella graduatoria lombarda relativa all’incidenza delle imprese metalmeccaniche sul totale, Como (2.012 aziende: 4,7%) si trova al 9° posto (e al 26° nella classifica nazionale), mentre Lecco (1.965: 8,7%) è al 1° posto, sia a livello regionale che italiano.

Alla fine del 2024, in Italia, gli addetti del comparto metalmeccanico sfiorano i 2 milioni, con un’incidenza sul totale degli addetti pari al 10%. Gli addetti in Lombardia sono oltre 510.000, con un peso del 12,6% sul totale regionale. Per quanto riguarda l’area lariana, a fine 2024 gli addetti sono poco più di 50.400 su un totale di oltre 306.000: il peso del settore è pari al 16,5%. A Como il settore metalmeccanico occupa poco più di 18.500 persone (9,6%); a Lecco poco meno di 32.000 (28,3%). Lecco è prima sia a livello

regionale che nazionale, mentre Como è la 10^ provincia in Lombardia e la 46^ in Italia.

Il peso del settore metalmeccanico nella provincia di Lecco è attestato dalla presenza di un Distretto industriale riconosciuto dalla Regione, che comprende 28 comuni situati in provincia di Lecco, 7 in provincia di Como, 4 in provincia di Monza Brianza e uno in provincia di Bergamo. All’interno del Distretto si sviluppano produzione e lavorazione di metalli e loro leghe, fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo. Nel Distretto operano anche industrie che realizzano macchine, impianti, componenti e automazioni funzionali al processo produttivo. Il Distretto si caratterizza per la presenza di una rete capillare di piccole e medie imprese a elevata specializzazione, con forte capacità di reazione e risposta ai mutamenti del mercato (servizio al cliente e qualità dei prodotti come principali fattori di competitività), aperte alla sfida dei mercati internazionali e orientate alla costante innovazione nei processi produttivi.

Il comparto artigiano (imprese)

A fine 2024 le imprese artigiane metalmeccaniche attive in Italia sono circa 96.200 (il 7,7% del totale delle aziende artigiane); in Lombardia sono quasi 21.400, pari al 9,3%. Per quanto riguarda l’area lariana, le aziende artigiane del settore a fine 2024 sono 2.309 e

rappresentando il 10% del totale; sono equamente ripartite tra la provincia di Como e quella di Lecco (quasi 1.200 a testa), ma il peso rispetto al totale delle unità artigiane attive è quasi doppio in quest’ultimo territorio (14%, a fronte del 7,9% di Como).

QUI IL REPORT COMPLETO