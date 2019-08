Imprese storiche, prorogato al 30 settembre il termine di iscrizione al registro

Imprese con oltre 100 anni di attività, se ne contano 33 nel lecchese

Tempo fino al 30 settembre per l’iscrizione al registro nazionale

LECCO – E’ stato prorogato al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro Imprese storiche italiane. Lo comunica la Camera di Commercio di Como e Lecco.

“Il Registro nazionale delle imprese storiche è uno strumento di conoscenza e promozione di quelle realtà imprenditoriali che, nel tempo, hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità” spiegano dall’ente camerale.

L’iniziativa, iniziata nel corso del 2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni.

Ad oggi le imprese iscritte sono quasi 25.000 in tutta Italia, delle quali 44 hanno sede in provincia di Como e 33 in provincia di Lecco.

Il Registro italiano delle imprese storiche è reso disponibile sul sito di Unioncamere.