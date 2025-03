In Camera di Commercio la visita dell’Ambasciatore dell’Uzbekistan

Un incontro per esplorare le opportunità di collaborazione tra le imprese italiane e l’Uzbekistan

“Crediamo che il rafforzamento delle relazioni tra imprese italiane e uzbeke possa generare nuove opportunità di crescita reciproca”

LECCO – La sede di Lecco della Camera di Commercio di Como-Lecco ha ospitato l’incontro “Uzbekistan: opportunità per le imprese italiane“, un evento organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italia-Uzbekistan (CIUZ), volto a favorire il dialogo e a stimolare le sinergie economiche tra i due Paesi.

Tra gli ospiti di prestigio dell’evento, S.E. Abat Fayzullaev, Ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, accompagnato dal consigliere per la cooperazione economica e commerciale, Burkhon Khamidullaev. Nel suo intervento, l’Ambasciatore ha presentato le strategie di sviluppo economico del Paese centroasiatico, focalizzandosi in particolare sui settori tessile, arredamento e design, e sottolineando le numerose opportunità di investimento e collaborazione per le imprese italiane.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, e di Giorgio Veronesi, Presidente della CIUZ – Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, che ha illustrato le attività della Camera e i principali settori di interesse per le imprese italiane in Uzbekistan.

Successivamente, alcune realtà imprenditoriali hanno condiviso le proprie esperienze di successo. Dario Barducci, Direttore Commerciale Estero di Toscana Nastri, ha raccontato la ventennale esperienza dell’azienda nel settore delle nastrature industriali in Uzbekistan, mentre Renato Spagnolo, Direttore Generale di Cotonella, ha presentato un progetto di sviluppo nel comparto tessile, mettendo in luce le opportunità emergenti in questo mercato in forte espansione.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra le numerose aziende partecipanti, evidenziando l’attenzione crescente verso un Paese in rapida crescita e sempre più favorevole agli investimenti esteri.

“L’Ambasciatore Abat Fayzullaev è un esperto di diplomazia economica e si distingue per la sua capacità di interagire con le realtà produttive locali – ha sottolineato Ezio Vergani – Durante la sua visita, abbiamo discusso delle molteplici opportunità di collaborazione tra Italia e Uzbekistan. Il Paese sta attraversando una fase di forte crescita, con politiche di apertura agli investimenti esteri e un focus su settori chiave come il manifatturiero, il tessile e il design, dove le imprese italiane possono portare un valore aggiunto significativo”.

“Insieme a Giorgio Veronesi della CIUZ, abbiamo individuato diverse aree per rafforzare le sinergie economiche e avviato un confronto concreto su iniziative mirate. Crediamo fortemente che il rafforzamento delle relazioni tra imprese italiane e uzbeke possa generare nuove opportunità di crescita reciproca” ha concluso Vergani, ribadendo l’impegno della Camera di Commercio di Como-Lecco nel sostenere queste collaborazioni strategiche.

Infine, all’evento hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, a conferma del forte interesse istituzionale nel rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Uzbekistan.