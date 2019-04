“Dolci che passione” è il corso che si terrà ad aprile in Confcommercio

In cattedra lo chef medaglia d’oro di pasticceria

LECCO – Un’opportunità da non perdere per imparare a creare fantastiche torte e gustosi dessert con un docente d’eccezione, ovvero Antonio Dell’Oro.

E’ una proposta molto interessante per gli amanti dei dolci quella predisposta da Confcommercio Lecco e dal Cat Unione Lecco Srl (la società di formazione e consulenza dell’associazione di piazza Garibaldi). Infatti a tenere il corso “Dolci che passione” (durata 12 ore complessive) sarà il lecchese Dell’Oro, uno dei migliori pastry chef (medaglia d’oro alla Culinary World Cup 2018).

Toccherà a questo giovane chef – che ha maturato esperienze in importanti strutture in Italia e all’estero, lavorando e affiancando grandi maestri della pasticceria internazionale ma che è anche consulente di riferimento per scuole, importanti aziende e privati – guidare i partecipanti alla scoperta del mondo della pasticceria e affrontare i seguenti argomenti: impasti base: dalla frolla alla sfoglia passando per il pan di spagna; creme basi e farciture alternative; torte da forno; dolci da ricorrenza e torte morbide; cenni di decorazione.

Il percorso è in programma lunedì 8, martedì 9, lunedì 15 e martedì 16 aprile dalle ore 18 alle ore 21: le iscrizioni vanno effettuate entro giovedì 4 aprile.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911; email – formazione@ascom.lecco.it