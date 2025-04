In Confcommercio Lecco corso “Gestione efficiente: ottimizza processi e risorse per crescere”

Come ottimizzare tempo e risorse per eliminare gli sprechi e aumentare l’efficienza in azienda

Le iscrizioni vanno effettuate entro martedì 6 maggio

LECCO – Un corso ad hoc per rivoluzionare la gestione dell’impresa e non lasciare che gli sprechi frenino il successo. Un percorso pratico e concreto per rendere la propria attività più competitiva, snella e orientata al successo investendo su sé stessi e trasformando il proprio approccio imprenditoriale. Un’opportunità unica per avere maggiore efficienza e migliorare il business.

Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, propone il corso “Gestione efficiente: ottimizza processi e risorse per crescere”, in calendario mercoledì 14, mercoledì 21 e martedì 27 maggio dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro martedì 6 maggio: è previsto il rimborso del 100% della quota versata per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Grazie alla docente Maddalena Scotti, fondatrice di Ldm (società di coaching e formazione), i partecipanti potranno imparare tecniche e strumenti per individuare punti di forza e aree di miglioramento, ottimizzare le risorse – umane e strumentali – ed eliminare tutto ciò che rallenta il proprio business. L’obiettivo del percorso formativo è triplice: riconoscere le azioni che creano valore e quelle che lo sprecano; eliminare i rallentamenti, rendendo i processi più fluidi e produttivi; trasformare la propria impresa in una realtà efficiente e pronta a dominare il mercato.

Il programma del corso è il seguente: l’impresa senza sprechi: il metodo Lean (analisi di processi, funzioni e comunicazione su misura per la tua realtà aziendale); individuare ed eliminare gli sprechi (scopri come distinguere le azioni a valore aggiunto da quelle inutili e come liberartene); ottimizzare le risorse (migliora dinamiche relazionali e comunicative con la tecnica della “Okness” per una produttività al top).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 6 maggio) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.