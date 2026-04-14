In provincia di Sondrio nasce il corso ITS “Digital Construction Manager”

Il percorso promosso da ITS Academy Cantieri dell’Arte con ANCE Lecco Sondrio ed EFES Lecco Sondrio forma tecnici per la transizione digitale del settore edile

Due anni di formazione tra aula e tirocinio per 2.000 ore complessive

LECCO – Parte in provincia di Sondrio il nuovo corso biennale ITS “Digital Construction Manager”, un percorso di alta formazione pensato per innovare il settore delle costruzioni e rispondere ai bisogni delle imprese del territorio.

Il progetto è promosso da ITS Academy Cantieri dell’Arte, con il contributo di ANCE Lecco Sondrio ed EFES Lecco Sondrio, realtà che hanno collaborato per costruire un percorso formativo strettamente legato alle esigenze del comparto edile.

Il corso si sviluppa su due anni per un totale di 2.000 ore di formazione: 1.200 ore in aula, con docenti provenienti dal mondo professionale e imprenditoriale, e 800 ore di tirocinio presso aziende del settore. L’obiettivo è formare tecnici altamente specializzati in grado di gestire processi complessi, introdurre innovazione nei cantieri e accompagnare la trasformazione digitale dell’edilizia.

“Si tratta di un’iniziativa formativa d’eccellenza, che nasce direttamente dal territorio e dalle sue imprese, grazie all’impegno di ANCE Lecco Sondrio, da sempre punto di riferimento per il settore delle costruzioni, e di EFES (Ente Formazione Edile Sicurezza) Lecco Sondrio, centro di eccellenza nella formazione tecnica e professionale. Due realtà che, mettendo a sistema competenze, esperienza e visione, hanno contribuito in modo concreto a costruire un percorso in linea con le reali esigenze del settore, in stretta collaborazione con ITS Academy Cantieri dell’Arte di cui siamo soci”, afferma il presidente di ANCE Lecco Sondrio, Luca Fabi.

Anche il presidente di EFES Lecco Sondrio, Giovanni Gerosa, ha evidenziato come il settore stia attraversando una fase di profondo cambiamento: “Il nostro settore sta attraversando una fase di profondo cambiamento, trainato dall’innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione dei processi e dalla crescente attenzione alla sostenibilità. In questo scenario, emerge con forza la necessità di nuove figure professionali capaci di integrare competenze tecniche, digitali e gestionali”.

Il nuovo ITS si inserisce proprio in questo scenario, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di operare come “Digital Construction Manager”, figure sempre più richieste e in grado di favorire la competitività delle aziende e l’evoluzione dei cantieri.

“Investire nella formazione significa investire nel futuro del territorio. Con questo percorso vogliamo creare un ponte concreto tra giovani, imprese e innovazione, offrendo competenze immediatamente spendibili e contribuendo alla crescita del settore delle costruzioni”, conclude Matteo Baroni Presidente ITS Academy Cantieri dell’Arte.

Il percorso rappresenta anche un’opportunità per i giovani del territorio, che potranno acquisire competenze specialistiche senza dover lasciare la provincia, contribuendo allo sviluppo locale.

Per presentare il corso e le sue opportunità sono in programma due appuntamenti: un Open Day online il 28 aprile alle ore 18 (iscrizioni www.itscantieridell’arte.it) e un evento di presentazione il 20 maggio a Sondrio presso la sede EFES, con aperitivo e momento di confronto con i partner.