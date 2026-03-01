In Regione approvato il Testo Unico sull’Artigianato: “Nuovi strumenti per la crescita”

Nuove regole e strategie di sviluppo per il settore dell’artigianato
Zamperini: “Il provvedimento salvaguarda il saper fare della nostra provincia”
LECCO – La Lombardia guarda al futuro delle sue imprese artigiane con un nuovo Testo Unico che valorizza tradizione e innovazione. Con l’approvazione definitiva in Consiglio regionale del Progetto di Legge n.139, il 28% delle imprese artigiane della regione potrà contare su regole chiare e strategie di sviluppo più organiche.
“L’artigianato è il cuore della nostra economia reale, con quasi mezzo milione di lavoratori in Lombardia – sottolinea il consigliere regionale Giacomo Zamperini -. Con questa legge mettiamo finalmente ordine e diamo strumenti concreti per crescere”.
“Abbiamo puntato su tre punti fondamentali: favorire il ricambio generazionale, accompagnare le imprese nella digitalizzazione e garantire la qualità certificata dei prodotti”.
La legge introduce nuove regole flessibili per le dimensioni delle imprese, consentendo alle piccole e medie realtà di crescere senza perdere la propria identità. L’articolo 14 istituisce il riconoscimento di ‘Qualità Artigiana’, un premio per l’eccellenza delle materie prime e la sostenibilità dei processi, con un contributo di 400.000 euro annui per il triennio 2026-2028.
Inoltre, chi utilizza impropriamente riferimenti all’artigianato in insegne o nomi commerciali rischia sanzioni fino a 2.500 euro e la sospensione dell’attività fino a 20 giorni. Un’attenzione particolare è rivolta alla provincia di Lecco, simbolo della maestria artigiana lombarda.
“Dalle forbici di Premana alle aziende metalmeccaniche della Brianza, il nostro territorio è l’esempio di eccellenza che vogliamo sostenere” – aggiunge Giacomo Zamperini. “Grazie alle nuove regole, i giovani possono imparare il mestiere e le imprese locali possono crescere senza perdere la loro identità”.
“Con questo provvedimento, la Lombardia conferma di essere la casa dell’artigianato di qualità. Grazie al credito agevolato, al supporto digitale e alle misure per favorire la crescita, le imprese lecchesi possono continuare a produrre valore e a essere un modello in tutta Europa. Un ringraziamento speciale a Confartigianato Lecco per il lavoro prezioso sul territorio”.