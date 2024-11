In ripresa l’industria lecchese, segnali positivi nel 3° trimestre 2024

Analisi congiunturale del 3° trimestre 2024 industria, artigianato, commercio e servizi

Torna positiva la variazione tendenziale del fatturato di commercio e servizi

LECCO – Segnali positivi per il comparto industriale lecchese dall’analisi congiunturale del 3° trimestre 2024 industria, artigianato, commercio e servizi, realizzata dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Comparto industriale

Se l’analisi mostra come il rallentamento del comparto industriale comasco registrato nei primi 6 mesi dell’anno sia proseguito anche durante l’estate (produzione, ordini e fatturato, seppur in miglioramento, presentano variazioni tendenziali negative, passando rispettivamente dal -4,5% del 2° trimestre al -4,2% del 3°, da -4,7% a -2,8%, e da -3,1% a -2,7%); non è così per Lecco dove produzione (da -1,9% a +1,8%) e ordini (da -2,5% a +0,3%) tornano a crescere; il fatturato resta invariato rispetto al 3° trimestre 2023 (a fronte del -2% del 2° trimestre). In entrambi i territori lariani si verificano crescite dell’occupazione (Como +0,2%, contro il +0,8% dei tre mesi precedenti; Lecco +1,9%, contro +1,4%).

Artigianato

L’artigianato, dal canto suo, torna a mettere a segno variazioni tendenziali positive in provincia di Como, a eccezione dell’occupazione che cala marginalmente (-0,2%, contro il -0,1% della primavera). La produzione registra un +0,4% (contro il -1,2% del 2° trimestre 2024); ordini +0,7% (contro -0,3%); fatturato +2,6% (contro -1,1%). Meno positiva la performance delle imprese artigiane lecchesi per la produzione (-0,1%, a fronte del +1,9% del periodo aprile-giugno di quest’anno) e il fatturato (+0,2%, contro il +1,3% dei tre mesi precedenti). Viceversa, riprendono ad aumentare ordini e occupazione: i primi +0,5% (contro il -1,4% della primavera 2024); la seconda +0,5%.

Terziario

Migliorano i dati del terziario, in entrambe le province lariane. Nel commercio torna positiva la variazione tendenziale del volume d’affari: a Lecco dal -2,1% del 2° trimestre al +1,2% del 3°, mentre a Como si passa dal -0,4% a +0,1%. Rimane in territorio positivo l’occupazione, in miglioramento a Como (dal +1,7% al +2,2%), mentre a Lecco si nota un rallentamento (da +3,8% a +0,4%). In quest’ultimo territorio, riprende a crescere anche il volume d’affari dei servizi (da -0,2% a +1,1%) e l’occupazione aumenta ancor più che in primavera (da +2,1% a +3%). Anche a Como i due indicatori vedono variazioni positive: in ulteriore salita il volume d’affari (da +2,1 a +5,1%), mentre rallenta la crescita dell’occupazione (da +5,4% a +4,7%).

QUI L’ANALISI COMPLETA CON TUTTI I DATI DEL 3° TRIMESTRE 2024