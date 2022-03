Incontri Api: “Energia e gas: dove stiamo andando e possibili soluzioni per le pmi”

L’incontro lunedì 4 aprile, ore 17, sede Api Lecco Sondrio

LECCO – Api Lecco Sondrio e il Consorzio Adda Energia, vista l’escalation dei prezzi di energia e gas degli ultimi mesi e lo scoppio della guerra in Ucraina, fatti che destano enorme preoccupazione, oltre che a livello umanitario anche a livello economico per tutto il sistema imprenditoriale italiano, organizzano un incontro aperto a tutti per cercare di capire quello che sta accadendo e soprattutto cosa potrebbe succedere nel breve periodo.

Lunedì 4 aprile, ore 17, presso la sede di Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 a Lecco) si terrà l’incontro pubblico dal titolo: “Energia e gas: dove stiamo andando e possibili soluzioni per le pmi”.

All’incontro interverranno due esperti: Sissi Bellomo, giornalista de Il Sole 24 Ore, esperta in materie prime che parlerà di: “Rincari record e volatilità del mercato. Dove stiamo andando?” e Sergio Olivero, responsabile Business&Finance Innovation di Energy Center del Politecnico di Torino che parlerà di “Le comunità energetiche per lo sviluppo del territorio e delle pmi”.

Per partecipare in presenza è obbligatoria l’iscrizione compilato il form cliccando qui.

Visto il grande interesse sul tema l’incontro sarà trasmesso anche in diretta sulle pagine YouTube e Facebook di Api Lecco Sondrio.