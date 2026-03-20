Industria Felix e Top Utility: una settimana di riconoscimenti per Lario Reti Holding

Il Gestore del Servizio Idrico tra le 70 migliori aziende lombarde per performance economico-finanziare

I progetti per le scuole sono stati riconosciuti tra i 5 migliori d’Italia

LECCO – Con l’avvicinarsi della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebrerà il 22 marzo, è

doppietta di riconoscimenti per Lario Reti Holding. Martedì 17 si sono tenute le premiazioni dei risultati 2025 di Top Utility, un gruppo di lavoro coordinato da Utilitalia – l’associazione di categoria delle utility italiane, che ha riconosciuto “L’Acqua fa Scuola”, il progetto dedicato alle scuole di Lario Reti Holding e dell’Ufficio d’Ambito di Lecco, come uno dei 5 migliori del nostro Paese, per il secondo anno di fila.

Nella mattinata di giovedì 19, inoltre, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si è svolto il 68° evento nazionale Industria Felix – L’Italia che compete, che ha portato alla premiazione delle imprese più competitive della Lombardia. La Regione si conferma uno dei motori economici più solidi d’Europa; l’analisi realizzata da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved e Regione Lombardia ha esaminato 42.539 società di capitali che generano 1.561 miliardi di euro di fatturato e impiegano oltre 4,3 milioni di addetti. In questo panorama, Lario Reti Holding è stata premiata come una delle 70 migliori aziende lombarde.

Il riconoscimento viene assegnato alle imprese più competitive a livello gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili, individuate attraverso un’analisi dei bilanci realizzata dal magazine Industria Felix in collaborazione con Cerved e validata da un Comitato scientifico composto da esponenti del mondo accademico, economico e finanziario.

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“Riconoscimenti come questi non sono traguardi ma passi di un percorso che continua –

dichiara Lorenzo Riva, Presidente di Lario Reti Holding – Il compito che ci attende è, infatti, impegnativo e particolare: dobbiamo oggi confrontarci con le conseguenze del cambiamento climatico, continuando l’opera già avviata in questi anni di adattamento impiantistico e di struttura, di formazione delle nuove generazioni, di spinta alla decarbonizzazione, all’autonomia energetica e alla creazione di una vera e propria realtà di economia circolare. Sfide complesse ma che sono sicuro riusciremo a portare a compimento grazie alle professionalità che trovano casa nella nostra azienda”.

La settimana dell’acqua di Lario Reti Holding continua con l’Open Day del Depuratore di Nibionno, previsto per sabato 21 marzo dalle ore 10.30 alle ore 17, iscrizioni gratuite su https://www.larioreti.it/open-day/