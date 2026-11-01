Inflazione, nuova accelerazione a ottobre: prezzi in aumento del 5,4% in un anno

I dati preliminari Istat segnano un’accelerazione rispetto a settembre, quando l’incremento annuo era stato del 4,2%. A incidere soprattutto il rincaro dei prodotti energetici

L’aumento dei prezzi preoccupa Confcommercio, che parla di un campanello d’allarme per la capacità di spesa delle famiglie e per le prospettive dei consumi nei prossimi mesi

LECCO – L’inflazione torna ad accelerare e riporta sotto pressione i bilanci delle famiglie italiane. A ottobre 2026 i prezzi al consumo registrano un aumento dello 0,9% rispetto al mese precedente e del 5,4% su base annua, in netto rialzo rispetto al +0,7% mensile e al +4,2% tendenziale rilevati a settembre. È quanto emerge dalle stime preliminari diffuse dall’Istat, che fotografano una nuova impennata del costo della vita dopo la crescita già registrata nel mese precedente.

A incidere maggiormente è soprattutto il comparto energetico. Rispetto a ottobre 2025, i prezzi degli energetici regolamentati segnano un incremento del 59,5%, contro il precedente +25,8%, mentre quelli degli energetici non regolamentati passano dal +22,5% al +29,4%. Una dinamica che si riflette anche sulle altre componenti del paniere, con aumenti significativi per gli alimentari non lavorati, che passano dal +5,5% al +7,5%, e per i servizi relativi ai trasporti, in crescita dal +1,6% al +3,1%.

In aumento anche i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cui indice passa dal +1,5% al +2,5% su base annua. I prodotti ad alta frequenza d’acquisto registrano invece un’accelerazione dal +5,2% al +5,8%. Segnali di rallentamento arrivano dagli alimentari lavorati, che restano in territorio negativo, pur riducendo la flessione dallo 0,6% allo 0,2%.

La crescita dei prezzi interessa anche gli indicatori dell’inflazione di fondo, che escludono le componenti più volatili. L’indice calcolato al netto degli energetici e degli alimentari freschi sale dall’1,6% al 2%, mentre quello depurato dai soli beni energetici passa dal 2% al 2,5%.

Particolarmente marcata è la differenza tra beni e servizi. I prezzi dei beni accelerano dal +5,4% al +7,5%, mentre quelli dei servizi passano dal +2,6% al +2,9%. Il differenziale tra i due comparti si amplia così da -2,8 a -4,6 punti percentuali.

Guardando alle variazioni registrate nel solo mese di ottobre, gli aumenti tendenziali più consistenti riguardano ancora una volta gli energetici: +18,8% per quelli regolamentati e +4,9% per quelli non regolamentati. Seguono gli alimentari non lavorati (+1,8%), i servizi relativi ai trasporti (+1,2%) e gli alimentari lavorati (+0,5%). In controtendenza i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, che segnano una diminuzione dello 0,9%.

L’inflazione acquisita per il 2026, ovvero la variazione media annua che si registrerebbe se i prezzi rimanessero stabili fino alla fine dell’anno, si attesta al +3,4% per l’indice generale e al +1,9% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo registra infine un aumento dell’1,2% su base mensile e del 5,6% su base annua, rispetto al +4,2% del mese precedente.

Confcommercio legge questi dati come un segnale di preoccupazione per le prospettive economiche e, in particolare, per la capacità di spesa delle famiglie. L’organizzazione sottolinea come la nuova accelerazione dell’inflazione rischi di frenare una componente che negli ultimi periodi ha rappresentato uno dei principali motori della crescita.

“A enfatizzare i timori di una crescita più contenuta, almeno fino a tutta la primavera del prossimo anno, vi è il rafforzarsi dell’inflazione. La variazione dello 0,9% congiunturale di ottobre (nostra stima a +0,2%), con il ritorno a valori tendenziali che non si registravano da settembre 2023, è innegabilmente un campanello d’allarme per le prospettive dei consumi delle famiglie. Consumi che negli ultimi periodi erano stati il principale volano della crescita”, osserva l’Ufficio Studi di Confcommercio.

A preoccupare è soprattutto la persistenza delle tensioni sui prezzi dell’energia e, in misura più contenuta, degli alimentari freschi. Secondo l’organizzazione, questi rincari stanno cominciando a produrre effetti, seppur marginali, anche su altre filiere economiche.

“Va anche rilevato come i decisi aumenti registrati dai prezzi per l’abitazione (legati all’energia ad uso domestico) porteranno inevitabilmente a uno spostamento di quote di spesa verso gli obbligati, comprimendo una parte significativa degli acquisti di beni e servizi commercializzabili, con effetti negativi su molte imprese del terziario”, conclude l’Ufficio Studi.

Il rischio evidenziato da Confcommercio è dunque quello di un progressivo ridimensionamento dei consumi discrezionali: con una quota crescente del reddito assorbita dalle bollette e dalle altre spese indispensabili, le famiglie potrebbero ridurre gli acquisti, con ricadute sulle attività commerciali e sui servizi.