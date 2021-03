Dal 15 marzo al 2 aprile l’evento sul lavoro promosso dall’Informagiovani di Lecco

Incontri (on line) di formazione e orientamento dedicati ai giovani

LECCO – Anche quest’anno l’Informagiovani di Lecco aderisce all’evento organizzato da ANCI Lombardia e dalla Consulta Regionale degli Informagiovani chiamato “Job Weeks”.

Le Job Weeks prevedono una serie di appuntamenti online, ad accesso libero e gratuito, dedicati al tema del lavoro e rivolti a studenti, giovani in cerca di impiego ma anche a operatori dei servizi. Quest’iniziativa s’inserisce nel progetto “Navig-Azioni” realizzato dall’Informagiovani in collaborazione con Anci Lombardia e Consulta degli Informagiovani e finanziato da Regione Lombardia.

“Credo che sia fondamentale, soprattutto in questo periodo, cercare di attivare una prospettiva sul futuro. Rimanere concentrati sull’oggi ci fossilizza in un presente di cui non siamo padroni – è il commento dell’Assessore ai Giovani del Comune di Lecco Alessandra Durante – Sul futuro abbiamo, invece, ancora la possibilità di seminare oggi per raccogliere i frutti domani. Consiglio pertanto a tutti i giovani di scoprire il calendario ricchissimo di eventi, sia quelli proposti da Lecco che quelli dal livello regionale”.

La programmazione 2021 vuole approfondire incontri informativi e momenti formativi su tematiche lavorative quali il mondo del lavoro ai tempi del Covid, gli ITS e gli IFTS, le politiche per il lavoro, le professioni nel turismo, le donne nell’innovazione, le opportunità presenti nel territorio lecchese e all’estero, i fabbisogni professionali delle aziende e altri argomenti importanti sul tema del rapporto giovani e lavoro.

Jobweek raddoppia

Due sono le novità dell’edizione 2021: la prima è che la settimana raddoppia. Gli incontri online, infatti, si terranno dal 15 marzo al 2 aprile. Secondariamente i giovani interessati e gli addetti ai lavori potranno aderire a una più ampia proposta informativa strutturata su 3 diversi livelli di interesse, consultabili sul sito web dedicato.

Regionale, con eventi di respiro trasversale a cura della Consulta degli Informagiovani e ANCI Lombardia;

Sovra-comunale, a cura dell’Informagiovani – Comune di Lecco in collaborazione con enti delle varie province lombarde come Europe Direct Lombardia, Eures, Unione Europea e Anpal, AFOL e Provincia Monza e Brianza e Confcommercio Lecco e il progetto Lario Network;

Locale, a cura dell’Informagiovani del Comune di Lecco in collaborazione con la rete provinciale (Piazza l’Idea di Merate, Workstation di Calolziocorte, Punto Giovani di Mandello del Lario) che propone webinar, workshop, interviste e dibattiti sull’orientamento al lavoro con Europe Direct Lombardia, Eures, Unione Europea e Anpal, AFOL e Provincia Monza e Brianza.

Gli eventi del lecchese

A cura dell’Informagiovani Lecco in collaborazione con gli enti sovra-comunali:

18 marzo | ore 16.30 – Do you stage? Il vademecum dello stagista in cerca di opportunità all’estero con Informagiovani Bergamo, Punto Giovani Isola Bergamasca, Eurodesk Ponte San Pietro, Cooperativa Sociale Aeris

31 marzo | ore 11.00 – Le professioni nel turismo. Una panoramica del settore, in attesa che possa ripartire completamente, per illustrare le potenzialità del lago, le aree a maggior vocazione turistica, le figure professionali richieste e le competenze per emergere con Confcommercio Lecco e Progetto Lario Network

A cura dell’Informagiovani Lecco in collaborazione con i partner locali:

19 marzo | ore 11.30 – Diretta FB sulla pagina dell’Informagiovani Lecco e di Piazza l’Idea di Merate Workshop stampa 3D con Mattia Sacheli, operatore del FabLab di Piazza l’Idea di Merate

19 marzo | ore 15 – La formazione post diploma per trovare lavoro. Le opportunità formative post diploma che aumentano l’occupabilità con ConfIndustria Lecco Sondrio e Coop. Omnia Language

22 marzo | ore 16 – Diretta FB sulla pagina dell’Informagiovani Lecco e di Piazza l’Idea di Merate Ripartire è un’impresa. Tavola rotonda di testimonianze di giovani imprenditori con Piazza l’Idea di Merate, Mattia Maddaluno di “Legea Hub Lecco” e Cecilia Sala di “Gli amici di Ceci”

25 marzo | ore 10 – Work in Europe. Lavorare in Europa con Europe Direct Lombardia, Eures, Unione Europea e Anpal, AFOL e Provincia Monza e Brianza

26 marzo | ore 10.30 – JOB TALENT – cercare lavoro ai tempi del Covid con ConfArtigianato Imprese Lecco

Sulla pagina web dell’Informagiovani Lecco, su Facebook (Informagiovani Lecco) e sul profilo Instagram (informagiovani_lecco) è possibile reperire tutte le informazioni dettagliate per ciascun evento e i relativi form per iscriversi.

Gli operatori del Servizio Giovani sono disponibili per ulteriori approfondimenti via mail informagiovani@comune.lecco.it o telefonicamente 0341.493790.