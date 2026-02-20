Infortuni 2025, provincia di Lecco in controtendenza: meno casi ma 5 vittime, l’allarme CISL

Presentati i dati INAIL 2025: 3.459 infortuni in provincia, due morti in più rispetto al 2024

“Gli infortuni sul lavoro continuano ad essere uno degli avversari più difficili da affrontare. Non possiamo e non vogliamo abbassare la guardia”, afferma Mirco Scaccabarozzi Segretario Generale CISL Monza Brianza Lecco

LECCO – I numeri sugli infortuni sul lavoro tornano al centro del dibattito sindacale dopo la pubblicazione del report 2025 dell’INAIL. Per la CISL Monza Brianza Lecco si tratta di un passaggio utile a verificare l’efficacia delle politiche di prevenzione e a calibrare nuovi interventi nei comparti più esposti.

Nel Lecchese il dato complessivo degli infortuni registra una lieve flessione in controtendenza rispetto all’andamento regionale (+0,75%) e nazionale (+1,38%). Nel 2025 le denunce sono state 3.459, con una riduzione dello 0,89% rispetto all’anno precedente. Un segnale positivo che, tuttavia, non si riflette sul fronte più drammatico: quello dei decessi. In provincia di Lecco i lavoratori morti sono stati cinque, due in più rispetto al 2024. Un incremento che si colloca in direzione opposta rispetto alla Lombardia, dove i morti sul lavoro scendono da 182 a 164 (-9,89%).

L’analisi regionale evidenzia un aumento degli infortuni in itinere (+2,65%), che rappresentano il 18,45% del totale e crescono più rapidamente rispetto a quelli avvenuti sul luogo di lavoro (+0,33%). La dinamica si accentua tra i casi mortali: i decessi in occasione di lavoro scendono a 112 (-14,5%), mentre quelli in itinere salgono a 52 (+1,96%), arrivando a costituire il 31,7% del totale. Un quadro che, secondo il sindacato, impone una lettura più ampia del tema sicurezza, includendo fattori organizzativi, turnazioni, orari disagiati e condizioni della mobilità.

Nel dettaglio lombardo, il 63,7% degli infortuni riguarda uomini e il 36,3% donne. L’incremento complessivo è trainato dalla componente femminile (+2,15%), mentre quella maschile resta stabile. Nei casi mortali la prevalenza maschile rimane marcata: 144 uomini contro 20 donne.

Per macrosettore, il terziario guida la classifica con 29.571 infortuni, seguito dall’industria con 27.977. Tra i decessi, invece, è l’industria a registrare il numero più alto (68), davanti al terziario (42) e all’artigianato (23): insieme rappresentano l’81,1% dei morti sul lavoro.

Guardando alle singole attività economiche, gli infortuni si concentrano in cinque comparti: trasporto e magazzinaggio (6.714 casi), commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni auto e moto (6.101), costruzioni (5.896), sanità e assistenza sociale (5.820), noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (4.101). Gli stessi settori incidono in modo rilevante anche sui decessi: costruzioni (22), trasporto e magazzinaggio (17), commercio (14), fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. (5), fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature (4). Queste cinque attività rappresentano il 41,6% degli infortuni totali e il 61,4% di quelli mortali.

Sul piano anagrafico, circa il 30% degli infortuni interessa lavoratori tra i 45 e i 59 anni; la fascia 50-54 anni è quella con il maggior numero di casi (11.928). Per i decessi, la classe più colpita è quella tra i 60 e i 64 anni, seguita dalle fasce 55-59 e 50-54, dato che richiama il tema dell’invecchiamento della forza lavoro.

Il 73,6% degli infortuni riguarda lavoratori italiani, mentre il 23,6% coinvolge lavoratori extra-UE. A fronte di una quota di occupati pari a circa il 10%, la percentuale di infortuni tra gli extra-UE risulta più che doppia. Nel 2025, inoltre, per questa componente si registra un ulteriore aumento del 3,41%.

In provincia di Lecco calano invece le denunce di malattie professionali: 108 nel 2025 contro le 140 del 2024 (-22,86%). Un dato che la CISL interpreta come possibile segnale di mancata emersione delle patologie lavoro-correlate, ritenendo il fenomeno sottostimato. In questo ambito il Patronato INAS CISL offre assistenza gratuita per il riconoscimento delle malattie professionali, accompagnando i lavoratori nell’iter con l’INAIL, dalla denuncia alla valutazione medico-legale, fino a indennizzi, rendite, aggravamenti e ricorsi.

“Nonostante le politiche messe in campo dal Sindacato e dagli enti preposti, gli infortuni sul lavoro continuano ad essere uno degli avversari più difficili da affrontare. Il rigore nell’applicazione delle regole, che dovrebbe essere scontato soprattutto quando in ballo ci sono vite umane, viene vissuto ancora troppo spesso dalle aziende come una perdita di tempo e quindi una perdita di soldi” commenta Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale CISL Monza Brianza Lecco. “I dati a livello provinciale sono incoraggianti ma non possiamo e non vogliamo abbassare la guardia”.

“L’analisi del report INAIL ci indica con chiarezza dove intervenire: comparti ad alto rischio, lavoratori over 55, lavoratori extra-UE, sicurezza negli spostamenti e tutela della salute nel lungo periodo promuovendo l’emersione delle malattie professionali ma soprattutto la loro prevenzione” spiega Scaccabarozzi. “La riduzione dei morti a livello regionale rappresenta un segnale positivo, ma i numeri complessivi confermano che la sicurezza sul lavoro resta una sfida centrale soprattutto nella nostra regione ad elevata densità occupazionale”.