Infrastrutture e mobilità: il Tavolo per la Competitività discute il futuro dei trasporti

LECCO – Il Tavolo per la Competitività di Lecco e Como, organizzato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul futuro delle infrastrutture e dei trasporti nel territorio lecchese. All’incontro ha partecipato anche il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini.

“Ringrazio la Camera di Commercio e la Coordinatrice del Tavolo, Gloria Bianchi, per questo incontro estremamente costruttivo. Abbiamo tutti concordato e sottolineato con fermezza l’importanza di superare il milanocentrismo nei collegamenti e di portare a termine l’elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco nei tempi previsti, inclusa la tratta Molteno-Lecco. Siamo tutti consapevoli dei disagi che gli interventi potrebbero comportare, e per questo ho richiesto che vengano avviate interlocuzioni già prima dell’inizio dei lavori, per pianificare adeguatamente un servizio di trasporto sostitutivo e valutare possibili interventi compensativi per gli utenti” commenta Zamperini.

Inoltre, aggiunge: “Questo principio deve essere esteso anche ai lavori sulle tratte ferroviarie che collegano il nostro territorio a Bergamo e alla Valtellina. A tal proposito, ho già inoltrato una richiesta affinché questi temi vengano approfonditi dalla Commissione V Trasporti di Regione Lombardia, attraverso audizioni dedicate”.

Un altro punto centrale dell’incontro è stato il tema della navigazione: “Abbiamo chiesto ai presenti di ribadire l’intenzione unanime di procedere con la regionalizzazione del servizio di navigazione del Lario, come stabilito dalla mozione che ho presentato e approvato all’unanimità in Consiglio Regionale – prosegue Zamperini – Parallelamente, stiamo lavorando a una revisione della legge 6 sui trasporti, coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholders, con l’obiettivo di redigere una nuova normativa per la navigazione delle acque interne”.

Zamperini sottolinea anche l’importanza delle sinergie sul Lario: “È essenziale aggiornare le normative e creare nuove collaborazioni sul Lario, valorizzando l’esperienza degli operatori privati e delle imprese di trasporto, e ascoltando attentamente anche i suggerimenti provenienti, ad esempio, dall’Autorità di Bacino”.

“Tra le questioni da affrontare – conclude il Consigliere Regionale – c’è il superamento dell’uso esclusivo dei pontili da parte di Navigazione Laghi, oltre alla possibilità di introdurre nuove licenze NCC sulla sponda lecchese del Lario. È fondamentale che i servizi di trasporto su acqua, ferro e gomma siano interconnessi e coordinati per garantire un sistema efficiente e funzionale, sia per i cittadini che per i turisti. Continueremo a lavorare affinché questi progetti diventino azioni concrete per lo sviluppo della mobilità intermodale, considerando anche che siamo a un anno dai Giochi Olimpici Invernali“.