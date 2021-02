Imparare l’inglese per accogliere al meglio clienti e turisti

Il corso parte l’1 marzo, iscrizioni da effettuare entro il 19 febbraio

LECCO – L’emergenza Covid-19 ha chiaramente frenato l’arrivo di turisti a Lecco, ma in vista della ripresa primaverile-estiva (e del conseguente ritorno di visitatori sul territorio) è importante che gli operatori si facciano trovare preparati per poter accogliere al meglio i clienti stranieri che scelgono la nostra provincia per lavoro o per vacanza. Proprio perché la vocazione turistica e imprenditoriale del nostro territorio rende indispensabile la conoscenza dalla lingua d’Oltremanica, il Cat Unione Lecco srl (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) ha deciso di riproporre anche per il 2021 il corso “Inglese: le 200 parole per accogliere il turista” che prenderà il via il prossimo 1 marzo.

L’obiettivo di questa proposta formativa – rimborsata al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo – è quello di fornire gli strumenti per acquisire le basi della lingua in ambito turistico e commerciale, fornendo inoltre tanti esempi pratici per applicare l’inglese alla vendita. Il docente bilingue affiancherà a strumenti didattici tradizionali alcuni momenti di coinvolgimento attivo e role-play.

Il programma è il seguente: welcome – accoglienza, presentazione della struttura ricettiva e dei servizi offerti; interazione di base in situazioni standard: reception, negozio, ristorante; fornire informazioni utili: indicazioni stradali, orari di apertura/chiusura attività…; money: prezzi, conto finale, dare il resto, contanti e carte di credito; gestire eventuali problemi: reclami, malintesi…; parlare al telefono: prenotazioni, orari, disponibilità, ordini.

Il corso si svolgerà il lunedì mattina dalle ore 9 alle ore 12 in modalità online (tramite l’utilizzo della piattaforma Google Meet) secondo il seguente calendario: 1-8-15-22-29 marzo, 12-19 aprile 2021.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro venerdì 19 febbraio) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.