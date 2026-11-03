Innalzamento parametri deducibilità auto: accolta la richiesta degli agenti di commercio

Da 25.822,84 a 35.000 euro e aumento della percentuale di deducibilità dall’80 al 90% per le auto elettriche e ibride

La soddisfazione della Fnaarc per la misura contenuta nel Ddl di Bilancio 2027

LECCO – Innalzamento del valore massimo fiscalmente riconosciuto per l’acquisto e il leasing da 25.822,84 a 35.000 euro e aumento della percentuale di deducibilità dall’80 al 90% per le autovetture elettriche e ibride, che oggi rappresentano circa il 67% delle vendite. E’ questa la misura contenuta nel Ddl di Bilancio 2027. Un primo riscontro alle istanze presentate al viceministro Maurizio Leo dalla Fnaarc Confcommercio, insieme alle associazioni di categoria più rappresentative nell’incontro del 15 ottobre presso il Ministero.

“Accogliamo con favore questa prima risposta, relativa per ora alle autovetture elettriche e ibride, per aggiornare il tetto della deducibilità dell’auto fissato nel 1997 e mai adeguato al valore di mercato attuale delle autovetture – evidenzia la presidente di Fnaarc Confcommercio Lecco, Francesca Maggi -. Siamo soddisfatti: si tratta di un risultato concreto per gli agenti e rappresentanti di commercio sul fronte dei costi dell’automobile, strumento indispensabile per l’esercizio della professione. Un risultato frutto del lavoro di squadra, della serietà e dell’impegno da parte di Fnaarc e Confcommercio, a cui va il ringraziamento di tutti noi agenti di commercio. Ora non ci resta che auspicare che la misura trovi conferma definitiva nella Legge di Bilancio. Come ha giustamente sottolineato il nostro presidente nazionale Alberto Petranzan, che si è speso in prima persona per questo provvedimento, non è stato facile ottenere questo primo risultato, in un quadro economico nazionale e internazionale complesso e con i vincoli di una manovra di bilancio”.

Secondo i dati della relazione tecnica, l’aumento del costo massimo deducibile previsto da Ddl riguarda una platea di circa 156.000 veicoli.