INPS Lecco e Ordine dei Commercialisti, firmato il protocollo per rafforzare la collaborazione

L’accordo avrà una durata di tre anni e prevede un tavolo tecnico provinciale

L’obiettivo è rendere più efficace il confronto tra istituzioni e professionisti attraverso canali dedicati e strumenti digitali

LECCO – A Lecco, INPS e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco rafforzano la collaborazione istituzionale con un nuovo protocollo d’intesa, pensato per rendere più efficace il confronto e migliorare la fruibilità dei servizi destinati a professionisti, imprese e cittadini.

L’accordo è stato sottoscritto il 15 settembre 2026 dalla Direzione provinciale INPS di Lecco e dall’Ordine, nell’ambito di un incontro formativo organizzato congiuntamente all’Auditorium della Camera di Commercio di Como-Lecco. Alla firma sono intervenuti il direttore provinciale INPS di Lecco, Alessandro Simonetta, e il presidente dell’ODCEC, Luca Spreafico.

Il protocollo avrà una durata di tre anni e punta a definire modalità strutturate di confronto e collaborazione tra le due realtà, con l’obiettivo di rendere più accessibili ed efficienti i servizi rivolti ai contribuenti.

Tra gli strumenti previsti dall’intesa c’è l’istituzione di un Tavolo tecnico provinciale, dedicato all’analisi delle principali questioni operative e alla ricerca di soluzioni condivise. L’organismo avrà il compito di favorire un confronto costante sulle esigenze che emergono dal territorio e sulle possibili modalità per migliorare la qualità dei servizi.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla comunicazione tra le istituzioni e agli strumenti digitali di interlocuzione. Il protocollo prevede infatti procedure e canali dedicati per consentire una gestione più efficace delle richieste e un monitoraggio costante delle necessità dei professionisti.

L’intesa comprende anche un impegno congiunto sul fronte della formazione e dell’aggiornamento professionale, attraverso la condivisione di competenze, esperienze e conoscenze specialistiche.

“La sottoscrizione del Protocollo rappresenta un passo importante nel percorso di collaborazione tra INPS e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco”, dichiara Alessandro Simonetta, direttore provinciale INPS di Lecco. “La condivisione di competenze, il confronto costante e la definizione di modalità operative comuni consentono di migliorare la qualità dei servizi resi a professionisti, imprese e cittadini”.

La settimana dedicata al dialogo istituzionale è proseguita con l’appuntamento annuale promosso dall’Ordine in collaborazione con la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Lecco, dedicato alle novità normative e operative e agli strumenti telematici disponibili per i professionisti.

All’apertura dei lavori sono intervenuti il presidente dell’Ordine, Luca Spreafico, e il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Lecco, Michele Lucca.

“L’attenzione che le Istituzioni dedicano alla nostra categoria professionale è il riconoscimento di un rapporto consolidato nel tempo e improntato alla correttezza e al rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali”, sottolinea Spreafico. “La sottoscrizione del protocollo d’intesa tra INPS e ODCEC Lecco rappresenta un importante momento di collaborazione istituzionale che porta con sé evidenti semplificazioni operative per i nostri iscritti”.

Il presidente dell’Ordine evidenzia anche il valore della collaborazione con l’Agenzia delle Entrate: “Allo stesso modo la collaborazione ormai consolidata con l’Agenzia delle Entrate permette di ottenere risposte qualificate e di grande utilità per i nostri iscritti”.

L’obiettivo indicato dall’Ordine è quindi proseguire nel percorso di collaborazione con le istituzioni territoriali, rafforzando i rapporti già esistenti e sostenendo il lavoro dei professionisti. “L’Ordine vuole proseguire su questa strada e rafforzare ulteriormente il rapporto con le istituzioni territoriali, con l’obiettivo di sostenere i professionisti, il tutto a vantaggio dei cittadini, veri beneficiari del miglioramento continuo dei servizi offerti”, conclude Spreafico.