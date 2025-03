Interreg MITICA: innovazione e formazione per il futuro delle MPMI transfrontaliere

Il progetto, finanziato per oltre 1 milioni di euro nell’ambito del bando Interreg, è stato presentato questa mattina al Politecnico

“Investire nella formazione e nell’innovazione è la chiave per garantire la competitività delle imprese locali e favorire una crescita sostenibile del territorio”

LECCO – Rafforzare la competitività delle micro e piccole imprese (MPMI) attraverso l’innovazione, la formazione e la valorizzazione delle competenze. Questo l’obiettivo del progetto MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate, finanziato per oltre 1 milione di Euro nell’ambito del Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-27 e presentato questa mattina al campus del Polo territoriale di Lecco.

Coordinato dal Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e da Fondazione Agire, in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, Confartigianato Imprese Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano, AITI – Associazione Industrie Ticinesi e ATED – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale, MITICA interesserà le MPMI presenti nell’area transfrontaliera compresa tra la provincia di Lecco e il Canton Ticino. Nato come spin-off dell’esperienza di successo di “PMI Network”, il progetto si propone di valorizzare le imprese dei territori e di creare un’Academy condivisa, fornendo strumenti concreti per l’aggiornamento delle competenze manageriali e tecniche, con un focus sull’innovazione e la transizione digitale sostenibile.

Le micro e piccole imprese sono il cuore pulsante dell’economia locale, ma spesso faticano ad adottare modelli innovativi e tecnologie avanzate. MITICA risponde a questa esigenza agendo sulla formazione, favorendo l’adozione di nuove competenze e strumenti digitali, con particolare attenzione ai settori strategici del manifatturiero avanzato e della meccatronica. Dopo un processo di analisi del fabbisogno formativo delle filiere identificate, l’approccio innovativo del progetto si basa sulla creazione di un Learning Management System (LMS) che consentirà una formazione flessibile e personalizzata per cluster omogenei di partecipanti. Questo strumento digitale permetterà alle imprese di accedere a contenuti formativi avanzati, sviluppati in collaborazione con esperti del settore, e di applicare immediatamente le conoscenze acquisite nel proprio contesto lavorativo.

Il progetto mira, inoltre, ad avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’imprenditorialità locale con l’obiettivo, nel lungo periodo, di contribuire a colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. In tal senso, MITICA promuoverà iniziative mirate per rafforzare l’attrattività delle MPMI e per orientare i giovani verso carriere tecniche.

“Investire nella formazione e nell’innovazione è la chiave per garantire la competitività delle imprese locali e favorire una crescita sostenibile del territorio” – dichiara Marco Tarabini, professore del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e responsabile scientifico del progetto lato Italia – “Il nostro obiettivo è quello di contribuire attivamente alla definizione di iniziative comuni per la formazione del capitale umano, creando un modello replicabile su ampia scala, anche oltre la durata del progetto. MITICA rappresenta un’opportunità unica per potenziare le capacità manageriali e tecniche delle micro e piccole imprese, favorire l’adozione di tecnologie avanzate e avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’impresa. Attraverso una collaborazione sinergica, puntiamo a creare un ecosistema transfrontaliero capace di promuovere l’innovazione e affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. Forniremo alle imprese strumenti concreti per adattarsi ai cambiamenti del mercato globale, contribuendo così a rafforzare la competitività del territorio nel lungo periodo.”

“Le piccole e medie imprese stanno attraversando una fase di rapida trasformazione che, con ogni probabilità, è destinata a essere irreversibile – afferma Andrea Barni, Vicedirettore di Fondazione Agire e responsabile scientifico del progetto lato Svizzera – “Mantenersi al passo con tali cambiamenti è una condizione essenziale per preservare la propria competitività, soprattutto in un contesto globale caratterizzato da un crescente divario innovativo tra grandi realtà aziendali e PMI, fenomeno che minaccia la sopravvivenza delle imprese meno capaci di adeguarsi. In questo scenario, la formazione rappresenta uno strumento imprescindibile per garantire la competitività aziendale, attraverso l’aggiornamento costante delle competenze della forza lavoro e dei dirigenti. MITICA opera con l’obiettivo di fornire supporti concreti alle imprese del territorio insubrico, mettendo a loro disposizione strumenti idonei a mantenere e rafforzare la propria capacità competitiva. In tale contesto, Fondazione AGIRE si pone come interlocutore strategico, in grado di comprendere le specificità del tessuto imprenditoriale locale e sviluppare contenuti mirati, da tradurre successivamente in soluzioni pratiche a beneficio delle aziende. Si tratta di un impegno congiunto volto a rispondere efficacemente alle sfide attuali e promuovere uno sviluppo sostenibile per il futuro.

“Confartigianato Imprese Lecco partecipa con grande convinzione al progetto “MITICA”, una nuova cornice che consentirà di rafforzare ulteriormente le strategie dell’Associazione in tema di innovazione e sostenibilità. Grazie al progetto, e al partenariato che lo promuove – sottolinea Ilaria Bonacina, Presidente di Confartigianato Imprese Lecco – saranno messi a disposizione risorse, competenze e strumenti concreti per supportare le imprese più piccole nel processo di transizione verso modelli innovativi e sostenibili che sappiano, al contempo, valorizzarne l’autenticità e l’identità artigiana. Grazie all’integrazione con l’iniziativa “Aziende Aperte”, recentemente sperimentata in ambito associativo, “MITICA” si rivolge inoltre direttamente anche alle nuove generazioni, che rappresentano il futuro dei nostri territori ma che sempre più si orientano verso percorsi didattici che tendono ad allontanarle dai mestieri tecnici e dall’imprenditorialità locale. Con questo progetto, Confartigianato Imprese Lecco conferma quindi il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo delle micro e piccole imprese e nel fare emergere il loro valore come spazio di affermazione professionale e personale. L’obiettivo è renderle maggiormente competitive e attrattive e sempre più protagoniste della crescita competitiva e dello sviluppo futuro dell’intero sistema territoriale.”

“Consapevoli che la chiave per il futuro della micro e piccola impresa risieda in un approccio integrato e di sistema, come dimostra questo progetto, il ruolo di Confartigianato Lombardia all’interno di “MITICA” è quello di essere un catalizzatore di innovazione e crescita per le Micro e Piccole Imprese” – dichiara Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Imprese Lombardia. “L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere la condivisione di modelli, buone pratiche ed esperienze concrete, affinché le micro e piccole imprese possano intraprendere con successo i percorsi di digitalizzazione e sostenibilità, rispondendo così alle sfide di mercato. Il nostro impegno si estende a tutta la rete di Confartigianato in Lombardia con l’intento di accelerare l’adozione di tecnologie avanzate e pratiche sostenibili. Allo stesso tempo, il dialogo costante con le Istituzioni regionali è fondamentale per definire politiche efficaci, orientate alle specifiche esigenze delle micro e piccole imprese, al fine di garantire un supporto mirato e su misura. In questo modo, Confartigianato Imprese Lombardia si pone come punto di riferimento per un ecosistema che valorizza l’innovazione, la crescita inclusiva e la resilienza delle micro e piccole imprese, a beneficio dell’intero tessuto economico”

Daniela Bührig, Vicedirettrice di AITI – Associazione Industrie Ticinesi “Nel progetto MITICA, AITI si dedicherà attivamente nel coinvolgimento delle aziende industriali ticinesi, contribuendo alla raccolta e all’analisi delle necessità formative e garantendo un costante scambio di feedback lungo tutto l’arco del progetto. L’Associazione contribuirà inoltre allo sviluppo di contenuti formativi, con un focus specifico sulle soft skills, per rafforzare le competenze manageriali e tecniche necessarie all’innovazione e alla sostenibilità. Inoltre, organizzerà visite aziendali mirate per favorire il trasferimento di best practices, promuovendo la conoscenza di nuove tecnologie e metodi di lavoro innovativi. Infine, AITI si occuperà della diffusione dei contenuti e dei risultati del progetto, assicurando che un ampio numero di aziende possa beneficiare delle opportunità formative offerte, contribuendo così al rafforzamento della competitività dell’industria ticinese in un contesto transfrontaliero sempre più interconnesso”.

“Nata nel 1971, in un’epoca di trasformazione segnata dall’avvento dell’informatica, ATED ha radicato nel suo DNA la formazione e l’innovazione.” – sottolineano Cristina Giotto Boggia e Luca Mauriello, Direttrice e Presidente dell’Associazione – “Il nostro impegno primario è informare e rafforzare la competitività delle imprese ticinesi e, in quest’ottica, siamo felici di partecipare al progetto Interreg MITICA, un’iniziativa in linea con il nostro consolidato approccio formativo nel mondo digitale e dell’AI. MITICA rappresenta un’opportunità per potenziare le competenze delle aziende manifatturiere, offrendo un supporto concreto attraverso una didattica innovativa che consenta alle imprese di rimanere all’avanguardia e, al contempo, formare le nuove competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il Sottosegretario Regionale Mauro Piazza e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann: entrambi hanno rimarcato il dinamismo della provincia lecchese e l’attenzione fondamentale a temi relativi alla formazione e alla comunicazione.