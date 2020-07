“Io compro sotto casa” la vetrina di Confcommercio per i negozi di vicinato

E’ online la vetrina virtuale “io compro sotto casa”

Nuovo progetto di Confcommercio Lecco per sostenere gli esercizi di vicinato

LECCO – Acquistare vicino a casa e in sicurezza. Sembrano azioni semplici, ma, in questo periodo difficile caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, tutti hanno imparato quanto siano importanti e quanto valore abbiano gli esercizi di prossimità.

Per valorizzare queste realtà e per accompagnare i propri associati in una fase caratterizzata da cambiamenti, Confcommercio Lecco ha deciso di dare vita a un nuovo progetto denominato “Io compro sotto casa”. Una vetrina virtuale gratuita per fare conoscere la propria attività e per promuovere i propri servizi (dalla consegna a domicilio al take away, passando per la possibilità di fissare un appuntamento per recarsi nell’esercizio scelto per l’acquisto).

“I negozi di vicinato sono da sempre al centro delle attenzioni della associazione: il loro ruolo va ben oltre l’aspetto economico e d’impresa, perchè ne ricopre uno altrettanto importante dal punto di vista sociale e aggregativo – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – L’obiettivo dell’iniziativa dell’associazione è quello di promuovere un acquisto vicino e sicuro. Un modo per sostenere lo sviluppo al territorio di Lecco e della sua provincia, andando a premiare i negozi e i locali che lavorano a fianco delle nostre case e nelle strade che ogni giorno percorriamo. Esercizi che offrono qualità e che danno risposte immediate. Attività che conoscono di persona i clienti e che mettono tutta la loro passione al servizio del cittadino e del consumatore “.

La piattaforma, online da fine giugno sul sito dell’associazione all’indirizzo https://www.confcommerciolecco.it/io-compro-sotto-casa/, è divisa in 5 grandi categorie (Abbigliamento e Accessori; Alimentari; Bar e Ristoranti; Tutto per la casa; Varie) a loro volta ripartite in sottogruppi merceologici.

Ogni esercizio è geolocalizzato e nel proprio spazio dedicato può mostrare una propria immagine corredata dal numero di telefono fisso del negozio, dal cellulare (magari dedicato a prenotazioni/consegne) e dall’indirizzo internet. Una proposta semplice e immediata che in pochi giorni ha già conquistato oltre 100 imprese e che è stata fin da subito apprezzata dagli associati a Confcommercio Lecco: i negozi che volessero aderire al servizio, devono compilare un form presente sul sito con i dati richiesti e inviare una foto dell’esterno del locale all’indirizzo marketing@ascom.lecco.it .

E allora non c’è tempo da perdere. Cerchi una realtà che sappia consigliarti al meglio? Vuoi un acquisto vicino e sicuro? La risposta c’è: “Io compro sotto casa”.