“Io compro sotto casa” si evolve e lancia la sfida ai giganti dell’e-commerce

Importante collaborazione tra Confcommercio Lecco e l’azienda lecchese iPratico

“Le potenzialità del digitale per non subire passivamente la forza dei colossi”

LECCO – Fornire una risposta concreta alle esigenze dei propri associati, con questo obbiettivo poco meno di un anno fa Confcommercio Lecco aveva lanciato l’innovativo progetto “Io compro sotto casa”. Una vera e propria vetrina virtuale per sostenere il commercio di prossimità e far fronte alle enormi difficoltà causate dal covid, che in meno di un anno ha registrato qualcosa come 20 mila accessi.

“Oggi, grazie alla collaborazione con una delle nostre aziende associate, iPratico, una vera eccellenza del settore, possiamo presentare un’importante implementazione del progetto ‘Io compro sotto casa’ lanciato subito dopo il primo lockdown dell’anno scorso e che ha visto da subito 350 adesioni” ha detto il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva.

L’azienda lecchese, leader nei sistemi gestionali per la ristorazione e capace di rivoluzionare quel mondo, è in grado di fornire servizi aggiuntivi alle imprese di “Io compro sotto casa”: “L’idea è quella di dare ai commercianti del territorio nuove armi digitali per affrontare questa ‘nuova normalità’ – ha spiegato Domenico Palmisani, Ceo di iPratico -. La pandemia ha sconvolto tutti gli equilibri e oggi assistiamo all’esplosione delle vendite on-line a scapito dei negozi di vicinato. Confcommercio vuole fornire gli strumenti per fronteggiare questa concorrenza”.

L’azienda iPratico è partner di importantissime aziende a livello mondiale, lavora con le più importanti catene di ristoranti e partecipa a eventi e fiere internazionali. Forte di questa esperienza è partita dalla vetrina di “Io compro sotto casa” per studiare nuove potenzialità e permettere ai piccoli negozi di svolgere la propria attività in concorrenza con le grandi piattaforme.

“Andiamo a fornire un sistema per gestire gli ordini e le consegne, mostrare i prodotti in tutte le loro caratteristiche e venderli attraverso la vetrina di Confcommercio – continua Palmisani -. Questo anche grazie alla partnership con PostePay che ci garantisce commissioni ridotte, le migliori sul mercato. Partnership con Poste Italiane che si traduce anche nell’utilizzo di Poste Delivery per le consegne, il che garantisce che i rider vengano pagati in modo regolare secondo il contratto nazionale e senza speculazioni. C’è quindi anche una linea di condotta etica di tutto il servizio”.

Un ulteriore strumento è la gestione dei flussi: “Da casa offriamo la possibilità ai clienti di vedere se i negozi sono aperti o chiusi, il che non è sempre scontato di questi tempi. Possiamo vedere quante persone hanno già prenotato la visita in negozio e valutare i tempi di attesa. Quindi sarà possibile effettuare una prenotazione digitale della visita con il rilascio di un ticket e uscire di casa solo quando è il proprio turno evitando di fare la fila”.

Strumenti che daranno la possibilità ai commercianti di raccogliere i risultati del loro lavoro senza intermediari e allo stesso tempo potranno migliorare l’attenzione verso il cliente: “Un sistema che, eliminando gli intermediari, evita anche l’importante costo delle commissioni da versare alle grandi piattaforme – ha concluso Alberto Riva -. In questo caso parliamo di servizi gratuiti e di altri a costi estremamente contenuti proprio perché vogliamo che questa iniziativa rappresenti un aiuto concreto alle attività del nostro territorio”.

Utilizzare le potenzialità del digitale per non venire spazzati via dai colossi del e-commerce, una tematica che va al di là della pandemia e Confcommercio Lecco ha raccolto la sfida!