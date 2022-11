Tante le scelte a favore del territorio, dell’ambiente e della sostenibilità

Nonostante i tagli ai consumi energetici, Iperal non rinuncerà al clima di festa e alle tradizionali attività del periodo natalizio

LECCO – Il 2022 si sta chiudendo per tutti con una serie di importanti riflessioni relative alla crisi energetica, al caro vita e all’instabilità economica. In questo contesto, Iperal Supermercati Spa si conferma con scelte e investimenti strutturali volti a incrementare l’efficienza dal punto di vista dei consumi e dell’impatto ambientale.

Da tempo l’insegna valtellinese sta attuando soluzioni tecnologiche per raggiungere questo obiettivo, in tutti i supermercati di nuova apertura e non solo: edifici realizzati con materiali eco-compatibili, dotati di impianti di illuminazione a LED per consentire di abbattere i consumi energetici; fonti energetiche rinnovabili e alternative, tramite impianti fotovoltaici posizionati su tutta la superficie degli immobili; impianti di refrigerazione realizzati con sistemi a gas naturale CO2 a basso impatto ambientale e con recupero del calore dalla catena del freddo alimentare; impianti di climatizzazione, refrigerazione alimentare e illuminazione tele gestiti, per ottimizzare il funzionamento ed evitare sprechi; banchi refrigerati dotati di porte per ridurre i consumi energetici.

In relazione agli impianti fotovoltaici, il gruppo Iperal, nell’anno in corso, ha effettuato importanti investimenti per l’installazione di 4.900 pannelli, pari a una superficie di

9.100 metri quadrati, per la produzione di energia rinnovabile, nei supermercati di Scanzorosciate, Mandello, Cassina de Pecchi, Bovisio Treviolo, Tavernerio, Mariano Comense, Carvico, Piantedo. Nel 2023 è prevista l’attivazione di ulteriori impianti, installati nei negozi di Castione, Bianzone, Darfo Boario Terme, Covo, Verdellino, Cassina de Pecchi, Civate, Morbegno, Sorisole, Mariano Comense, Bovisio Masciago, Como, Scanzorosciate, Presezzo, Cinisello, e in altri di prossima apertura, per ulteriori 6.400 pannelli, pari a 12.200 metri quadrati di superficie.

Con gli impianti già esistenti e le nuove installazioni, il gruppo Iperal coprirà così oltre

il 6% del consumo energetico annuale con fonti energetiche rinnovabili. A fronte di questi investimenti verrà evitata l’emissione di circa 2.600 tonnellate di CO2 all’anno. Va vista in quest’ottica di sensibilizzazione sul tema ambientale e sulla necessità sociale di effettuare tagli ai consumi energetici la scelta per quest’anno di non realizzare le consuete luminarie natalizie nei 4 centri commerciali del gruppo, coerentemente con quanto già si faceva in tutti gli altri supermercati: una scelta in linea con la situazione attuale, volta a contrastare i rincari energetici degli ultimi mesi, che porterà sollievo economico anche ai tanti negozi delle gallerie commerciali, gravati dagli inevitabili aumenti dei costi di gestione. Rinunciare alle luminarie, tuttavia, non significa far venir meno il clima di festa e le tradizionali attività previste durante il periodo natalizio. In particolare, nelle gallerie commerciali di Fuentes, Civate, Castione Andevenno e Darfo- Adamello è previsto un ricco calendario di eventi per coinvolgere visitatori e clienti e non mancheranno le tantissime offerte in tutti i supermercati, che renderanno questa festività alla portata di tutti.