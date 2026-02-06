Iperal stanzia 350mila euro per il Terzo Settore con “La Spesa che fa bene”

Aperte dal 2 al 15 febbraio 2026 le candidature online per accedere ai contributi

L’ottava edizione dell’iniziativa di Iperal Supermercati e della Fondazione AG&B Tirelli Onlus sostiene gli enti iscritti al RUNTS nei territori serviti dal gruppo

LECCO – Nel quarantesimo anno dalla sua fondazione, Iperal Supermercati Spa rinnova e rafforza il proprio impegno a favore delle comunità locali rilanciando “La Spesa che fa bene – Iperal per il Sociale”, iniziativa realizzata insieme alla Fondazione AG&B Tirelli Onlus. Un progetto che, giunto all’ottava edizione, mette a disposizione complessivamente 350.000 euro a sostegno degli Enti del Terzo Settore attivi nei territori in cui il gruppo è presente.

Il montepremi, finanziato in parti uguali da Iperal e dalla Fondazione AG&B Tirelli, sarà assegnato agli ETS partecipanti secondo i criteri stabiliti dal nuovo regolamento. L’iniziativa è rivolta agli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e operanti in ambiti che spaziano dagli interventi sociali ai servizi sanitari e sociosanitari, dall’educazione e formazione alla tutela dell’ambiente. Possono candidarsi le realtà attive nei comuni serviti da Iperal o nelle aree immediatamente limitrofe, con l’obiettivo di garantire un impatto diretto e misurabile sul tessuto locale.

Le candidature saranno aperte dal 2 al 15 febbraio 2026 e dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il modulo online disponibile sul sito www.iperalperilsociale.it, dove è consultabile anche il regolamento completo. Per completare l’iscrizione, gli enti dovranno fornire i dati identificativi, il numero di iscrizione al RUNTS e una breve presentazione del progetto per il quale viene richiesto il contributo. Le associazioni saranno poi suddivise in cinque aree territoriali: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica e Valseriana, Bergamo.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è l’apertura a tutti gli enti in possesso dei requisiti richiesti, senza le limitazioni legate al numero chiuso che avevano caratterizzato alcune edizioni precedenti. A determinare la classifica finale saranno i clienti Iperal che, dall’8 aprile al 17 maggio, potranno sostenere le associazioni preferite devolvendo i punti fedeltà, ribattezzati per l’occasione “cuori”, accumulati con la spesa.

La distribuzione dei 350.000 euro prevede un contributo di 8.000 euro per ciascuno dei primi tre classificati di ogni area, 5.000 euro al quarto e quinto posto, 3.000 euro dal sesto all’ottavo, 1.000 euro dal nono al ventesimo e 500 euro dal ventunesimo al cinquantesimo classificato.

Nel corso delle diverse edizioni, “La Spesa che fa bene” si è consolidata come un appuntamento atteso e riconosciuto sul territorio, capace di sostenere centinaia di volontari impegnati quotidianamente al servizio delle persone e delle comunità locali. Un percorso che, anche nel 2026, punta a tradurre la spesa di ogni giorno in un gesto concreto di solidarietà.