I commercianti: “Sconcertati dalla decisione. Si penalizza l’intera città di Lecco”

Alberto Riva (Confcommercio Lecco): “Siamo di fronte ad una situazione incomprensibile”

LECCO – Commercianti infuriati per la decisione del gestore dei parcheggi del centro città “Vallo” e “Isolago” di tenerli chiusi in occasione delle serate dello Shopping di Sera.

“Siamo sconcertati da questa scelta che arreca un duplice danno. Da un lato di immagine alla città, dall’altro ai commercianti e alla stessa clientela” commenta senza giri di parole Oscar Riva titolare del negozio Kammi nonché presidente di Federmoda Lecco.

Sulla stessa linea Claudio Ripamonti del negozio Man.it: “In tempi difficili come questi dove non è così scontato fare impresa e lavorare, nonostante ci si sforzi di promuovere il commercio anche attraverso iniziative lodevoli come quelle dello Shopping di Sera e degli eventi ad esso abbinati, ci ritroviamo a dover subire decisioni che arrecano un danno a tutti: commercianti, clienti e città di Lecco. Parlo anche da cliente del parcheggio, visto che sono abbonato, e non trovarlo aperto in occasione di una simile iniziativa è un disservizio inaccettabile”.

I due parcheggi, che sarebbero privati ma ad uso pubblico, in occasione di giovedì 13 e giovedì 20 giugno, prime due serate dello Shopping di Sera con negozi aperti in centro città dalle ore 21, sono rimasti chiusi.

“Questa mancata collaborazione è sintomo di poca lungimiranza da parte del gestore – dichiara Alberto Riva Direttore di Confcommercio Lecco – Le motivazioni di questa scelta non sono dichiarate, ma è evidente che non è piaciuta la battaglia fatta dalla nostra associazione per ridurre le tariffe dei parcheggi. Battaglia che proseguirà perché, se è vero che il costo per la prima mezz’ora di posteggio è sceso da 1.50 euro a 1 euro, è altrettanto vero che sopra l’ora le tariffe sono state incrementate e non diminuite”.

Un braccio di ferro nel quale è coinvolto anche il Comune di Lecco. “Ho già chiesto – conclude Alberto Riva – all’assessore al Commercio nonché vicesindaco Francesca Bonacina di intervenire e, valutare iniziative per tenere aperti i due parcheggi, visto che stiamo parlando di un’attività che svolge un servizio pubblico”.