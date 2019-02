Appuntamento alle 14.30 di lunedì in Sala Don Ticozzi

L’incontro promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti

LECCO – Un incontro per approfondire i nuovi adempimenti in materia di IVA e non solo, l’attenzione quest’anno è anche per la fatturazione elettronica, una realtà con la quale già da gennaio Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si stanno confrontando: l’appuntamento è in programma alle 14.30 di lunedì 11 febbraio, in Sala Don Ticozzi di via Ongania n.4 a Lecco.

Per il presidente Antonio Rocca quest’anno il tradizionale appuntamento riveste ancora più importanza poiché con l’introduzione della fatturazione elettronica e le problematiche che il suo avvio innegabilmente comporta è ancora più indispensabile essere aggiornati e avere una formazione d’eccellenza oltre che condividere le esperienze.

Il dott. Renato Portale, commercialista pubblicista, illustrerà le novità del 2019.

Gli approfondimenti

Il convegno tratterà i seguenti temi: fattura elettronica obbligatoria e riflessi di prima applicazione; trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere; Legge di bilancio 2019 – aliquote Iva e forfettari; DL 119/2018 e novità per fatture emesse e ricevute (numerazione, registrazione, detrazione, liquidazioni e dichiarazione Iva); voucher e buoni merce dal 2019; semplificazioni fiscali; gruppo Iva europeo dal 2019; i provvedimenti, le sentenze e la prassi dell’ultima ora.

La fine dei lavori è prevista per le 18.30. Il corso è parte del Progetto di Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Lecco approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e gode del patrocinio di ALPL CUP LECCO.

La partecipazione al convegno promosso dall’Ordine è aperta a chiunque fosse interessato. Per iscrizioni odcec@alpl.lecco.it.