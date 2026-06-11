Job Day: il 16 giugno la seconda edizione dell’iniziativa a Lecco

Martedì 16 giugno al Centro commerciale Meridiana la seconda edizione dell’iniziativa promossa dai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco

Previsti colloqui, consulenza gratuita sul curriculum e un workshop dedicato all’intelligenza artificiale

LECCO – Torna il Job Day Retail, l’appuntamento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore del commercio e della grande distribuzione. La seconda edizione dell’iniziativa, promossa dai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco, si svolgerà martedì 16 giugno dalle ore 9 al Centro commerciale Meridiana.

L’evento nasce con l’obiettivo di favorire il contatto diretto tra aziende del comparto retail, operatori accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione e cittadini disoccupati o interessati a nuove opportunità professionali.

La partecipazione è libera e gratuita. Per facilitare il matching con le aziende presenti, gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi muniti di curriculum vitae aggiornato.

Durante la giornata saranno attivi due CV Point, spazi dedicati alla consulenza gratuita dove gli esperti dei Centri per l’impiego offriranno supporto nella redazione, revisione e ottimizzazione del curriculum.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura il workshop interattivo “Io e l’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti”, un momento formativo aperto a tutti i partecipanti. L’incontro sarà dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto nella ricerca di lavoro, con consigli pratici per migliorare il curriculum, personalizzare le candidature e valorizzare le proprie competenze.

Attraverso esercitazioni e dimostrazioni dal vivo, i partecipanti potranno conoscere alcune delle più recenti soluzioni digitali e apprendere come utilizzarle in modo efficace e consapevole durante il percorso di ricerca occupazionale.

Per partecipare al Job Day è necessario effettuare l’iscrizione compilando l’apposito modulo online.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco nell’ambito degli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde attraverso la Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate in materia di lavoro e formazione.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a mercoledì 1 luglio.