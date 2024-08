La Camera di Commercio di Como-Lecco partecipa alla Fiera del Libro

Sarà presente con un’installazione speciale: la Biblioteca di Don Ferrante

Un luogo di incontro e di riflessione sul tema dello sviluppo sostenibile inteso in tutte le sue declinazioni

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco sarà presente alla Fiera del Libro, in programma a Como dal 24 agosto al 9 settembre (https://fieralibrocomo.it/), con un’installazione speciale: la Biblioteca di Don Ferrante, una struttura in legno che intende rievocare il famoso personaggio manzoniano e che contiene, in forma di “libri”, veri campioni di essenze arboree scelte con cura per rappresentare i prodotti di alta qualità che caratterizzano il nostro territorio (opera ideata da Gerardo Monizza in collaborazione con il designer e architetto Antonio Citterio e la Haute Material di Grosio).

L’allestimento costituisce una sintesi tra il concetto di conoscenza, fattore necessario all’innovazione e allo sviluppo delle competenze, e quello di materia prima, intesa anche come creatività e saper fare, elemento altrettanto determinante nel percorso verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Lo spazio così connotato vuole offrire una occasione pubblica di incontro e di riflessione sui temi dello sviluppo sostenibile declinato in tutte le sue accezioni, attraverso il racconto dei passi che il nostro territorio ha fin qui compiuto con l’obiettivo di progettare un futuro migliore, sempre valorizzando le tradizioni che lo contraddistinguono.

Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative che l’Ente camerale promuove in collaborazione con gli aderenti alla Rete Lariana per la sostenibilità e al tema della parità di genere (con due momenti dedicati: 26 agosto – ore 16 e 2 settembre – ore 16), al centro delle azioni sostenute dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Como-Lecco.